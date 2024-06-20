Топ-6 собак с милыми хвостами-бубликами: пушистые "медвежата"

Самоедская собака

рост: 48-60 см

вес: 16-27 кг

темперамент: энергичные, игривые и дружелюбные, отличаются также наблюдательностью и веселым нравом

уровень энергии: высокий

продолжительность жизни: 12-14 лет.

Самоед - это порода шпицев, выведенная в северных странах. Сильные и умные, эти собаки были предназначены для того, чтобы охотиться, пасти оленей и возить сани в полярных экспедициях.

На сегодняшний день это игривые и ласковые питомцы, которые часто напоминают своим хозяевам северных медведей, только в уменьшенном размере. Такая аналогия возникла благодаря их густой, белоснежной шерсти и такими же пушистыми хвостами.

Самоед на выставке собак (фото: Википедия)

Щенок самоедской собаки (фото: Википедия)

Померанский шпиц

рост: 15-18 см

вес: 1-3 кг

темперамент: дружелюбные, энергичные, и несмотря на свои размеры смелые и уверенные в себе

уровень энергии: средний

продолжительность жизни: 12-16 лет.

Сходство шпицев с настоящими медведями небольшое, но эти собаки представляют собой миниатюрные комочки мягкой шерсти и определенно напоминают плюшевых мишек.

Это уверенные в себе собаки, проявляющие много любопытства ко всему, что их окружает. Они неизменно остаются одной из самых популярных игрушечных пород вот уже много лет.

Померанский шпиц белого окраса (фото: Википедия)

Померанский шпиц окраса "триколор" (фото: Википедия)

Вольфшпиц (он же Кеескхонд)

рост: 43-46 см

вес: 16-20 кг

темперамент: игривые, но при этом бдительные, а также яркие и привлекающие внимание своей энергичностью и умом

уровень энергии: средний

продолжительность жизни: 12-15 лет.

Кеескхонды были прозваны "народной собакой" и стали символом Партии голландских патриотов в 18 веке, поскольку они выполняли роль одновременно охранника и компаньона на первых голландских судах.

Кеескхонд, как и любой другой шпиц, больше всего напоминает плюшевого мишку. У него невероятно пушистая мордочка и маленькие, стоячие и слегка закругленные уши. Известны как симпатичная и дружелюбная, легко поддающаяся дрессировке порода собак.

"Игрушечная" порода Вольфшпиц (фото: Википедия)

Аляскинский маламут

рост: 56-70 кг

вес: 34-40 кг

темперамент: игривые и дружелюбные, при этом ласковые и смелые, отличаются особой преданностью по отношению к своему хозяину

уровень энергии: высокий

продолжительность жизни: 10-12 лет.

Большинство людей с первого взгляда замечают, что аляскинские маламуты напоминают смесь волка и медведя. Все из-за маленьких заостренных ушей (как у их предков волков), а также большого размера и очень пушистой шерсти (что придает сходство с медведями).

Многими годами ранее, люди на Аляске использовали эту породу собак для охоты на белого медведя и других крупных животных.

Аляскинский маламут в стойке (фото: Википедия)

Аляскинские маламуты являются отличными ездовыми собаками (фото: Википедия)

Карельская медвежья собака

рост: 48-60 см

вес: 20-22 кг

темперамент: независимые, территориальные животные, которые отличаются своей упорностью и храбростью, не теряя при этом осторожность

уровень энергии: высокий

продолжительность жизни: 11-13 лет.

Карельская медвежья собака получила свое название не из-за сходства с медведями, а из-за своей работы. Их начали заводить как домашних питомцев для отпугивания диких животных от населенных людьми территорий государственных парков.

И все же густая и плотная шерсть этой породы немного напоминает медвежью. Это не тот питомец, который будет пользоваться популярностью у большинства людей, но это преданная и смелая собака для тех, кто разбирается в породе и ее воспитании.

Карельская медвежья собака в полный рост (фото: Википедия)

Как сблизи выглядит карельская собака (фото: Википедия)

Евразийская собака

рост: 48-60 см

вес: 18-32 кг

темперамент: сдержанные и спокойные собаки, отличающиеся своим умом и бдительностью

уровень энергии: средний

продолжительность жизни: 14 лет.

Евразиер, или же ойразиер - это особая собака, которая имеет как европейское, так и азиатское происхождение (отсюда и название породы). Это уверенный в себе, уравновешенный питомец, который не любит ничего, кроме общения со своей семьей.

Хотя евразиеры не самая крупная собака из медвежьих пород, они выделяются особой мускулистостью. А их густой мех дает сходство с медвежатами.

Из таких питомцев, если уделять достаточное количество времени на воспитание и обучение животного, получаются отличные сторожевые собаки.

Евразиер на выставке собак (фото: Википедия)

Щенок евразийской собаки нестандартного окраса (фото: Википедия)