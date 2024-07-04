Топ-6 риб для новачків акваріумістики

Гупі

Гупі - живородячий вид риб, і вони часто заводять потомство внаслідок частого розмноження. Найкраща навичка, яку може освоїти будь-який власник гуппі - це розрізняти, а потім розділяти самців і самок, щоб не допустити різкого збільшення популяції.

Самці - дрібніші та барвисті риби, тоді як більші самки можуть мати барвистий хвостовий плавець, але тіло просте, з великим білим черевом.

Чим більше у вас гуппі, тим більше має бути ваш акваріум. Наприклад, якщо у вас є акваріум місткістю близько 100 літрів, ви можете поселити там близько 15 гуппі, але якщо у вас є акваріум місткістю 40 літрів, в ньому можна містити лише близько 5 осіб.

Пара веселкових гупі: самка ліворуч, самець праворуч (фото: Вікіпедія)

Моллінезія

Існують різні види моллінезій, вони бувають різних забарвлень і можуть похвалитися красивими плавцями і хвостами. Наприклад, є суцільні чорні моллінезії та моллінезії-альбіноси з червоними очима.

Ці маленькі рибки є відносно витривалими, живородними, і їм потрібна відповідна температура в акваріумі. Вам знадобиться термометр.

Цим мирним рибкам потрібен акваріум обсягом щонайменше 75 літрів.

Моллінезія чорна (фото: Вікіпедія)

Суматранський барбус

За суматранським барбусом легко доглядати, але він погано почувається в акваріумі з іншими видами. Переконайтеся, що вони не знаходяться з більш агресивними рибами та їм достатньо місця для плавання.

Вони почуваються краще у зграї із шести або більше барбусів. Їм потрібен акваріум місткістю щонайменше 80 літрів.

Чотири тигрові барбуси і самка золотистого барбуса (фото: Вікіпедія)

Даніо

Ці маленькі смугасті рибки - одні з небагатьох в акваріумістиці, яким не потрібна тепла тропічна температура. Рибки Даніо - мирні, соціальні гравці, які люблять жити в групах по п'ять і більше риб.

На ринку домашніх тварин є кілька видів даніо з різноманітним забарвленням. Існує різновид даніо-зебри з довгими плавниками, і ця риба також доступна в неонових кольорах, що світяться, які були розроблені шляхом додавання в рибу флуоресцентних генів.

Для таких рибок вам знадобиться резервуар місткістю щонайменше 80 літрів.

Рибка даніо в акваріумі (фото: Вікіпедія)

Неон

Одним із найпоширеніших видів для невеликих прісноводних акваріумів є неон. Ці риби відомі своїм яскравим зовнішнім виглядом із яскраво-червоними та синіми смугами. Це чудові соціальні риби, які збираються у зграї.

Залежно від виду, вам знадобиться акваріум місткістю щонайменше 40-80 літрів.

Неон звичайний (фото: Вікіпедія)

Червоний неон (фото: Вікіпедія)

Мечоносець

Мечоносець, названий на честь подовженого хвостового плавця у самців, є ще однією живородною рибою, яка може швидко заселити невеликий акваріум.

На ринку домашніх риб є безліч колірних різновидів мечоносця. Це мирні риби, але вони більші за інші живородні види. більші за більшість інших живородних. Самки настільки ж барвисті, як і самці, але на хвостовому плавнику вони не мають "меча".

Що стосується розміру акваріума, то найкраще мінімум 40 літрів.

Зелений мечоносець з плавником-мечем (фото: Вікіпедія)