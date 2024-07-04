Топ-6 рыб для новичков аквариумистики

Гуппи

Гуппи - живородящий вид рыб, и они часто обзаводятся потомством вследствие частого размножения. Лучший навык, который может освоить любой владелец гуппи - это различать, а потом и разделять самцов и самок, чтобы не допустить резкого увеличения популяции.

Самцы - более мелкие и красочные рыбы, тогда как большие самки могут иметь красочный хвостовой плавник, но тело простое, с большим белым брюхом.

Чем больше у вас гуппи, тем больше должен быть ваш аквариум. К примеру, если у вас есть аквариум емкостью около 100 литров, вы можете поселить там только 15 гуппи, но если у вас есть аквариум емкостью 40 литров, в нем можно содержать только около 5 особей.

Пара радужных гупи: самка налево, самец направо (фото: Википедия)

Моллинезия

Существуют разные виды моллинезий, они бывают разных расцветок и могут похвастаться красивыми плавниками и хвостами. Например, сплошные черные моллинезии и моллинезии-альбиносы с красными глазами.

Эти маленькие рыбки относительно выносливы, живородящие и им нужна соответствующая температура в аквариуме. Вам пригодиться градусник.

Этим мирным рыбкам требуется аквариум объемом не менее 75 литров.

Моллинезия черная (фото: Википедия)

Суматранский барбус

За суматранским барбусом легко ухаживать, но он плохо чувствует себя в аквариуме с другими видами. Убедитесь, что они не находятся с более агрессивными рыбами и им достаточно места для плавания.

Они чувствуют себя лучше в стае из шести или более барбусов. Им нужен аквариум емкостью не менее 80 литров.

Четыре тигровых барбуса и самка золотистого барбуса (фото: Википедия)

Данио

Эти маленькие полосатые рыбки - одни из немногих в аквариумистике, которым не нужна теплая тропическая температура. Рыбки Данио - мирные, социальные игроки, любящие жить в группах по пять и более рыб.

На рынке домашних животных есть несколько видов данио с разнообразной окраской. Существует разновидность данио-зебры с длинными плавниками, и эта рыба также доступна в светящихся неоновых цветах, которые были разработаны путем добавления в рыбу флуоресцентных генов.

Для таких рыбок вам понадобится резервуар вместимостью не менее 80 литров.

Рыбка данио в аквариуме (фото: Википедия)

Неон

Одним из самых распространенных видов для небольших пресноводных аквариумов является неон. Эти рыбы известны своим ярким внешним видом с алыми и синими полосами. Это отличные социальные рыбы, которые собираются в стаи.

В зависимости от вида, вам понадобится аквариум емкостью не менее 40-80 литров.

Неон обыкновенный (фото: Википедия)

Красный неон (фото: Википедия)

Меченосец

Меченосец, названный в честь удлиненного хвостового плавника у самцов, является еще одной живородящей рыбой, которая может быстро заселить небольшой аквариум.

На рынке домашних рыб есть множество цветовых разновидностей меченосца. Это мирные рыбы, но они больше других живородящих видов. Самки столь же красочны, как и самцы, но на хвостовом плавнике у них нет "меча".

Что касается размера аквариума, то лучше минимум 40 литров.

Зеленый меченосец с плавником-мечом (фото: Википедия)