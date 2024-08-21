Топ-6 неймовірних фактів про восьминогів

Восьминоги - це не просто цікаві морські істоти, а справжні генії підводного світу, які вражають своїми розумовими здібностями й іншими особливостями.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 6 фактів про головоногих, які роблять цих морських істот насправді дивовижними.
У головоногих молюсків, як і у людей, очі функціонують подібно до камер, фокусуючи світло за допомогою лінзи.
Наприклад, двоплямистий восьминіг отримав свою назву завдяки характерним очам, які мають сині райдужки з плямами, що створюють враження хибних очей. Вони служать для відлякування хижаків, які можуть наближатися. Справжні очі восьминога розташовані безпосередньо над цими райдужними плямами.
Щупальці восьминога можуть згинатися, розтягуватися, скручуватися і скорочуватися, що дозволяє їм ефективно переміщатися, плавати, маніпулювати предметами і ловити здобич. Ця гнучкість досягається завдяки комбінації м'язів, нервів і потужних присосок.
Сучасні інженери, які розробляють м'які роботизовані руки, часто черпають натхнення з цих природних механізмів, намагаючись відтворити в роботах таку ж гнучкість і функціональність.
Восьминоги володіють винятковою здатністю маскування завдяки спеціальним клітинам шкіри, які наповнені пігментом. Його мозок надсилає нервові сигнали до цих клітин і м'язових пучків, що дозволяє йому миттєво змінювати колір, малюнок і текстуру шкіри.
Ця здатність допомагає восьминогу ідеально зливатися з навколишнім середовищем, хай то рослини, каміння чи корали, і є важливим механізмом для уникнення хижаків або полювання.
Самки каліфорнійських двоточкових восьминогів відкладають близько 300 яєць за раз. Після того, як яйця були відкладені, самка піклується про них протягом місяця, а потім частіше за все помирає. Тоді з яєць з'являється до 50 дитинчат, які плавають у воді. Двоточкові восьминоги мають відносно коротке життя, зазвичай близько року.
Менш ніж через годину після народження двоточковий восьминіг вже притискається до стінки акваріума (у неволі), а восьминоги, що мешкають у прибережних водах на глибині до 15 метрів, віддають перевагу скелястим рифам і уступам з невеликими печерами, які служать їм гарним притулком.
Восьминоги харчуються різними морськими істотами, такими як риба, молюски та ракоподібні, але у них є улюблені страви. Вчені провели дослід, у якому самці восьминога пропонували вибір між молюском, анчоусом і мідією. Кожного разу вона віддавала перевагу анчоусам.
Завдяки сотням мільйонів нейронів восьминоги показують надзвичайні інтелектуальні здібності. Вони здатні вирішувати головоломки, знаходити вихід з лабіринтів і навіть можуть мріяти.
Однак те, як вони досягли такого рівня розумового розвитку, залишається невирішеною еволюційною загадкою, яку вчені активно досліджують.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: National Geographic і Вікіпедія.