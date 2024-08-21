Топ-6 неймовірних фактів про восьминогів

Висока роздільна здатність зображення

У головоногих молюсків, як і у людей, очі функціонують подібно до камер, фокусуючи світло за допомогою лінзи.

Наприклад, двоплямистий восьминіг отримав свою назву завдяки характерним очам, які мають сині райдужки з плямами, що створюють враження хибних очей. Вони служать для відлякування хижаків, які можуть наближатися. Справжні очі восьминога розташовані безпосередньо над цими райдужними плямами.

Тактика сильної руки

Щупальці восьминога можуть згинатися, розтягуватися, скручуватися і скорочуватися, що дозволяє їм ефективно переміщатися, плавати, маніпулювати предметами і ловити здобич. Ця гнучкість досягається завдяки комбінації м'язів, нервів і потужних присосок.

Сучасні інженери, які розробляють м'які роботизовані руки, часто черпають натхнення з цих природних механізмів, намагаючись відтворити в роботах таку ж гнучкість і функціональність.

Швидке маскування

Восьминоги володіють винятковою здатністю маскування завдяки спеціальним клітинам шкіри, які наповнені пігментом. Його мозок надсилає нервові сигнали до цих клітин і м'язових пучків, що дозволяє йому миттєво змінювати колір, малюнок і текстуру шкіри.

Ця здатність допомагає восьминогу ідеально зливатися з навколишнім середовищем, хай то рослини, каміння чи корали, і є важливим механізмом для уникнення хижаків або полювання.

Велика кількість потомства

Самки каліфорнійських двоточкових восьминогів відкладають близько 300 яєць за раз. Після того, як яйця були відкладені, самка піклується про них протягом місяця, а потім частіше за все помирає. Тоді з яєць з'являється до 50 дитинчат, які плавають у воді. Двоточкові восьминоги мають відносно коротке життя, зазвичай близько року.

Менш ніж через годину після народження двоточковий восьминіг вже притискається до стінки акваріума (у неволі), а восьминоги, що мешкають у прибережних водах на глибині до 15 метрів, віддають перевагу скелястим рифам і уступам з невеликими печерами, які служать їм гарним притулком.

Улюблена страва

Восьминоги харчуються різними морськими істотами, такими як риба, молюски та ракоподібні, але у них є улюблені страви. Вчені провели дослід, у якому самці восьминога пропонували вибір між молюском, анчоусом і мідією. Кожного разу вона віддавала перевагу анчоусам.

Великі розумові здібності

Завдяки сотням мільйонів нейронів восьминоги показують надзвичайні інтелектуальні здібності. Вони здатні вирішувати головоломки, знаходити вихід з лабіринтів і навіть можуть мріяти.

Однак те, як вони досягли такого рівня розумового розвитку, залишається невирішеною еволюційною загадкою, яку вчені активно досліджують.