Інопланетняни серед нас: топ-5 тварин, які здивують кожного

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 5 тварин, які виглядають так, наче прилетіли до нас з іншої планети.

Ай-ай: схожий на інопланетну істоту

Ай-ай, дивовижний лемур з Мадагаскару, здається, походить з іншої планети. З великими очима, довгими тонкими пальцями та пухнастим хвостом, він виглядає як персонаж науково-фантастичного фільму. Цей рідкісний вид, відомий як Daubentonia madagascariensis, вражає своєю незвичайною зовнішністю та особливими навичками.

Ай-ай - це єдиний ссавець, який відкладе яйця, не несе молоко, а живиться комахами та хробаками. Його довгий, тонкий палець ідеально пристосований для знаходження їжі: лемур постукує по корі дерев, щоб виявити комах, а потім використовує цей палець, аби дістати свою здобич. Кістляві пальці також допомагають йому добувати м'якуш з фруктів, таких як манго і кокоси.

Задля безпеки ай-ай завжди залишається на деревах і не спускається на землю. Однак через свою незвичну зовнішність місцеві жителі вважають його поганим знаком і часто вбивають. Незаконне полювання і знищення лісів роблять життя цього унікального ссавця ще складнішим.

Лемур ай-ай (фото: Вікіпедія)

Качконіс: дивовижний гібрид

Австралія відома своєю екзотичною фауною, але качконіс з дзьобом - це особливий випадок. Відкриття цього ссавця поставило вчених у глухий кут: вони не могли вирішити, як його класифікувати. Вони просто нікуди не вписуються. Вони відкладають яйця, як кури, годують дитинчат молоком, як корови, і полюють під водою, як тюлені.

Ці незвичні ссавці належати до групи однопрохідних, відомих своєю здатністю відкладати яйця. Качконоси - це один з найбільш адаптованих видів у природі завдяки своїм дивовижним здібностям. Їхня шкіра виробляє молоко, яке дитинчата злизують, адже у самок немає сосків. Плаваючи, качконоси шукають їжу на дні водойм, використовуючи свій дзьоб як електродатчик для виявлення прихованих комах і креветок.

Самці качконосів мають отруйні шпори на задніх лапах, які допомагають захиститися від хижаків і суперників. Самки використовують свої хвости як природний інкубатор, щоб забезпечити яйцям безпеку навіть у найгірших погодних умовах.

Качконіс австралі́йський або качкодзьоб (фото: Вікіпедія)

Панголіни: міцний горішок

Панголін виглядає так, ніби завжди готовий до бою. Його луска - це природна броня, одна з найефективніших у світі. Цей комахоїдний ссавець живе в Африці та Азії, має міцний зовнішній вигляд, а коли відчуває загрозу, згортається в кулю для додаткового захисту. Навіть леви чи тигри не знають, як йому нашкодити, коли він згорнутий.

Панголіни мешкають на двох континентах і налічують близько восьми видів, що належать до родини Manidae. Їхня луска, яка складається з кератину (того самого білка, що формує нігті та волосся у людей), росте протягом усього життя. Ці лусочки накладаються одна на одну від голови до хвоста, надаючи панголіну його особливий вигляд.

Під час полювання панголіни покладаються на свій гострий нюх, щоб виявити термітів, а потужними кігтями вони здатні копати глибоко в землю. Знайшовши гніздо комах, вони використовують свої довгі, липкі язики, щоб насититися. Цікаво, що, попри свій захисний панцир, панголіни вміють добре плавати та лазити по деревах. Крім того, вони здатні розпорошувати неприємно пахучу кислоту для відлякування хижаків.

Панголін в оборонній позі (фото: Вікіпедія)

Кабарга: лісовий вампір

Кабарга - це травоїдний звір із незвичним виглядом. На відміну від інших оленів, у яких основною рисою є роги, кабарга має довгі, гострі ікла, що виступають за межі щелеп, як у вампіра.

Цей олень живе в лісах і горах Азії та належить до родини Moschidae. Він сіро-коричневий, пристосований до життя на перетнутій місцевості, також має великі вуха, короткий хвіст і не має рогів. Ікла кабарги виглядають загрозливо, але самець використовує їх лише для захисту території або під час розмноження.

Кабарга, зоопарк (фото: Вікіпедія)

Китоголов: доісторична істота

Китоголов, також відомий як лелека-китоголов, виглядає як персонаж з мультфільму. Його гігантський дзьоб у формі черевика і пронизливий погляд роблять його одним із найбільш незвичайних і навіть моторошних птахів.

Відомий під науковою назвою "Balaeniceps rex", китоголов - великий птах, який виглядає так, ніби може напасти будь-якої секунди. Його спосіб полювання відомий як «колапс»: птах довго залишається нерухомим, а потім миттєво кидається на здобич з такою силою, що у неї немає шансів на порятунок. Ця техніка робить китоголова вкрай небезпечним хижаком, адже його жертва зазвичай навіть не здогадується про наближення нападу.

Китоголови здатні вражати не тільки своїм зовнішнім виглядом, але і своїми звуками. Хоча ці птахи зазвичай мовчазні і відлякують хижаків своїм суворим поглядом, вони можуть стати дуже галасливими. Під час гніздування китоголови видають звук, який нагадує кулеметну чергу. Цей специфічний крик птахи використовують для спілкування один з одним, хоча він часто лякає і створює тривожну атмосферу.

Найхарактерніша риса птаха - дзьоб (фото: Вікіпедія)