Топ-6 невероятных фактов про осьминогов

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У головоногих моллюсков, как и у людей, глаза функционируют подобно камерам, фокусируя свет с помощью линзы.

Например, двупятнистый осьминог получил свое название благодаря характерным глазам, имеющим синие радужки с пятнами, создающими впечатление ложных глаз. Они служат для отпугивания хищников, которые могут приближаться. Настоящие глаза осьминога расположены непосредственно над этими радужными пятнами.

Тактика сильной руки

Щупальцы осьминога могут сгибаться, растягиваться, скручиваться и сокращаться, что позволяет им эффективно перемещаться, плавать, манипулировать предметами и ловить добычу. Эта гибкость достигается благодаря комбинации мышц, нервов и мощных присосок.

Современные инженеры, разрабатывающие мягкие роботизированные руки, часто черпают вдохновение из этих естественных механизмов, пытаясь воспроизвести в работах такую же гибкость и функциональность.

Быстрая маскировка

Осьминоги обладают исключительной способностью маскировать благодаря специальным клеткам кожи, которые наполнены пигментом. Его мозг посылает нервные сигналы к этим клеткам и мышечным пучкам, что позволяет ему мгновенно изменять цвет, рисунок и текстуру кожи.

Эта способность помогает осьминогу идеально сливаться с окружающей средой, будь то растения, камни или кораллы, и является важным механизмом для избегания хищников или охоты.

Большое количество потомства

Самки калифорнийских двухточечных осьминогов откладывают около 300 яиц за раз. После того как яйца были отложены, самка заботится о них в течение месяца, а затем чаще всего умирает. Тогда из яиц появляется до 50 детенышей, плавающих в воде. Двухточечные осьминоги имеют относительно короткую жизнь, обычно около года.

Менее чем через час после рождения двухточечный осьминог уже прижимается к стенке аквариума (в неволе), а осьминоги, обитающие в прибрежных водах на глубине до 15 метров, предпочитают скалистые рифы и уступы с небольшими пещерами, которые служат им хорошим приютом.

Любимое блюдо

Осьминоги питаются разными морскими существами, такими как рыба, моллюски и ракообразные, но у них есть любимые блюда. Ученые провели опыт, в котором самцы осьминога предлагали выбор между моллюском, анчоусом и мидией. Каждый раз она предпочитала анчоусы.

Большие умственные способности

Благодаря сотням миллионов нейронов осьминоги показывают удивительные интеллектуальные способности. Они способны разрешать головоломки, находить выход из лабиринтов и даже могут мечтать.

Однако то, как они добились такого уровня умственного развития, остается нерешенной эволюционной загадкой, которую ученые активно исследуют.