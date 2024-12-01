Топ-6 непопсових фільмів, які змінять ваше уявлення про Анджеліну Джолі

В український прокат вийшов один з найочікуваніших фільмів року - байопік “Марія”. Картина, головну роль у якій виконала Анджеліна Джолі, розповідає про драматичну долю оперної легенди Марії Каллас і вже отримала захоплені відгуки критиків на Венеційському кінофестивалі та має всі шанси стати головним претендентом на престижні кінопремії.

Джолі вже неодноразово підтверджувала свій статус однієї з найталановитіших актрис сучасності. Тому сьогодні РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати її найкращі ролі, за які вона отримала заслужені нагороди, і які принесли їй всесвітнє визнання.

"Перерване життя"

Ця психологічна драма принесла Анджеліні Джолі визнання критиків і "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану. У ролі Лізи Роув - харизматичної й небезпечної пацієнтки психіатричної лікарні - Джолі створила образ, який одночасно захоплює і лякає. Її героїня стала рушійною силою сюжету, перевершивши навіть головну героїню у виконанні Вайнони Райдер.

Кожна сцена з її участю демонструє вражаючу емоційну глибину та непередбачуваність, що й зробило цю роль однією з найзнаковіших у її кар’єрі.

"Підміна"

У фільмі Клінта Іствуда Джолі зіграла Крістін Коллінз - матір, яка бореться за правду після зникнення сина. Її героїня, сповнена болю, відчаю та незламності, змушена протистояти не лише особистій трагедії, а й системі, яка намагається змусити її мовчати.

Прониклива гра Джолі принесла їй нагороду "Сатурн" за найкращу жіночу роль, а також номінації на "Оскар" і "Золотий глобус". Ця роль вважається однією з найсильніших у її драматичній кар’єрі.

"Джіа"

Роль супермоделі Джії Каранджі у телевізійному фільмі HBO стала проривом для Джолі. Вона блискуче передала весь спектр емоцій своєї героїні: від злету на вершину слави до трагічного падіння через наркотичну залежність.

Акторка отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у мінісеріалі чи телефільмі, а також похвалу критиків за сміливість і глибину втілення такого складного персонажа.

"Містер і місіс Сміт"

Джолі у ролі Джейн Сміт продемонструвала унікальну здатність поєднувати бойовий екшн із комедією та романтикою. Разом із Бредом Піттом, який зіграв її чоловіка, вони створили запальну пару найманих вбивць, які змушені переглянути своє життя та шлюб.

Ця роль принесла їй нагороду за найкращу жіночу роль у бойовику за версією People's Choice Awards. Крім того, хімія між акторами зробила фільм касовим хітом і закріпила за Джолі статус суперзірки.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"

Культова роль Лари Крофт стала однією з найвідоміших у кар’єрі Джолі. Її героїня, сильна та харизматична шукачка пригод, буквально ожила на екрані завдяки фізичній підготовці актриси й її харизмі.

За цей образ Джолі була відзначена премією каналу MTV за найкращу жіночу роль. Фільм став культовим для фанатів відеоігор.

" Спочатку вони вбили мого батька"

Цей фільм, заснований на реальних подіях у Камбоджі, став важливою режисерською роботою Анджеліни. Стрічка розповідає про жахи геноциду очима маленької дівчинки та вражає своєю реалістичністю й емоційністю.

Картина отримала премію BAFTA як найкращий фільм іноземною мовою, підтверджуючи, що Джолі є не лише талановитою актрисою, а й видатною режисеркою, яка бере на себе сміливість розповідати історії, що торкаються душі.