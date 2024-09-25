5 простих звичок Анджеліни Джолі для збереження молодості. Розкриваємо секрет

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі - це взірець краси та здорового образу життя для всіх. Зірка дотримується своїх звичок для збереження молодості та краси.

Що саме робить Анджеліна Джолі, щоб бути неперевершеною - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що робить для молодості та краси Анджеліна Джолі

Після гучного розлучення з колишнім чоловіком, голлівудським актором Бредом Піттом, Анджеліна Джолі стикалася з помилками у харчуванні, що призвело до серйозних проблем з вагою. Під час цього періоду ходили чутки, що вона могла не їсти кілька днів або ж обмежуватися лише невеликою порцією овочевого салату.

Як повідомляє видання Pinkvilla, Джолі дотримується певних правил і принципів, щоб зберегти свою ідеальну фігуру, не шкодячи організму.

По-перше, актриса вживає багато чистої води або води з лимоном, близько трьох літрів на день, для підтримки гідратації і виведення токсинів. По-друге, вона практикує дробове харчування, споживаючи їжу п’ять разів на день маленькими порціями. Зірка дотримується балансу між білками, вуглеводами та жирами, віддаючи перевагу злакам, насінню та фруктам.

Анджеліна Джолі вживає багато води з лимоном (Скриншот)

Свій ранок акторка починає з білкової їжі, свіжих фруктів, горіхів і пластівців. Білок забезпечує організм необхідними поживними речовинами, сприяє відновленню клітин і зменшує потребу в частих перекусах.

Анджеліна Джолі ретельно підбирає продукти для свого щоденного раціону. Вона вживає кіноа, гречку, пшоно, насіння чіа, насіння льону, куркуму, рис, боби, горіхи, свіжі салати, авокадо, тофу, соєве молоко та інше.

Анджеліна Джолі вживає багато овочів та салатів (фото: freepik.com)

Джолі також віддає перевагу овочам, приготованим на пару, курці або тунцю з оливковою олією першого віджиму. Зазвичай її раціон містить продукти з високим вмістом білка, що допомагає набрати м’язову масу і одночасно схуднути. Її режим включає вживання нежирного м’яса, протеїнових коктейлів і вітамінів, повністю виключаючи шкідливу їжу та порожні калорії.

Дотримуючись цих принципів, акторка змогла набрати вагу. У 2016 році її вага становила 35 кілограмів при зрості 169 сантиметрів, а зараз вона важить близько 56 кілограмів. Джолі також регулярно відвідує тренажерний зал, виховуючи в собі самодисципліну. Приблизно двічі на тиждень вона займається йогою, щоб зняти стрес і залишатися спокійною та врівноваженою під час напружених робочих днів.

Анджеліна Джолі була у Львові та демонструвала струнку фігуру (фото: Lviv Croissants)

Для домашніх тренувань зірка надає перевагу круговим тренуванням з гантелями, кардіонавантаженням та силовим вправам.