Анджеліна Джолі показала, як поєднати речі, які точно є у шафі кожної жінки (фото)

Так, Анджеліна Джолі позувала на червоній доріжці в характерному для себе мінімалістичному стилі.

Вона створила витончений образ, поєднавши чорний светр із V-подібним вирізом і вільною посадкою зі сірою спідницею-олівцем, яка ідеально підкреслила її фігуру.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Щоб надати вбранню легкого невимушеного акценту, акторка закатала рукави светра. Образ доповнили чорні балетки, які гармонійно поєднувалися зі спідницею міді.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Пізніше ввечері Джолі додала до свого луку бежевий вовняний тренч, продемонструвавши своє вміння підбирати стильні варіанти для будь-якої нагоди.

Вбрання зірки доповнили кілька стриманих аксесуарів: золотий браслет і пара витончених каблучок.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

У макіяжі вона залишилася вірною класиці, зробивши акцент на ледь помітних чорних стрілках, а своє світле волосся з меліруванням уклала в розслабленому, природному стилі.

Згодом Анджеліна завершила свій образ ще одним значущим доповненням - премією "Стелла делла Моле", яку вона отримала за видатний внесок у свою акторську кар’єру.

Крім того, акторка презентувала свій новий режисерський проект "Без крові", відзначивши міжнародну прем’єру стрічки.

angelina jolie receiving the stella della mole award at the torino film festival! i'm so proud of our talented actress and director! pic.twitter.com/uWpizzT9lV