Анджеліна Джолі показала, як поєднати речі, які точно є у шафі кожної жінки (фото)

Анджеліна Джолі вразила стриманою елегантністю, з’явившись на червоній доріжці Туринського кінофестивалю 2024 року, де відбулася прем’єра її нового режисерського проєкту "Без крові".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зіркового фотографа Даніеле Вентуреллі.

Так, Анджеліна Джолі позувала на червоній доріжці в характерному для себе мінімалістичному стилі.

Вона створила витончений образ, поєднавши чорний светр із V-подібним вирізом і вільною посадкою зі сірою спідницею-олівцем, яка ідеально підкреслила її фігуру.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Щоб надати вбранню легкого невимушеного акценту, акторка закатала рукави светра. Образ доповнили чорні балетки, які гармонійно поєднувалися зі спідницею міді.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Пізніше ввечері Джолі додала до свого луку бежевий вовняний тренч, продемонструвавши своє вміння підбирати стильні варіанти для будь-якої нагоди.

Вбрання зірки доповнили кілька стриманих аксесуарів: золотий браслет і пара витончених каблучок.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

У макіяжі вона залишилася вірною класиці, зробивши акцент на ледь помітних чорних стрілках, а своє світле волосся з меліруванням уклала в розслабленому, природному стилі.

Згодом Анджеліна завершила свій образ ще одним значущим доповненням - премією "Стелла делла Моле", яку вона отримала за видатний внесок у свою акторську кар’єру.

Крім того, акторка презентувала свій новий режисерський проект "Без крові", відзначивши міжнародну прем’єру стрічки.