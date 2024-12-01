Топ-6 непопсовых фильмов, которые изменят ваше представление об Анджелине Джоли

В украинский прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов года - байопик "Мария". Картина, главную роль в которой исполнила Анджелина Джоли, рассказывает о драматической судьбе оперной легенды Марии Каллас и уже получила восторженные отзывы критиков на Венецианском кинофестивале и имеет все шансы стать главным претендентом на престижные кинопремии.

Джоли уже неоднократно подтверждала свой статус одной из самых талантливых актрис ХХ века. Поэтому сегодня РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить ее лучшие роли, за которые она получила заслуженные награды, и которые принесли ей всемирное признание.

"Прерванная жизнь"

Эта психологическая драма принесла Анджелине Джоли признание критиков и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. В роли Лизы Роув - харизматической и опасной пациентки психиатрической больницы - Джоли создала образ, который одновременно увлекает и пугает одновременно. Ее героиня стала движущей силой сюжета, превзойдя даже главную героиню в исполнении Вайноны Райдер.

Каждая сцена с ее участием демонстрирует поразительную эмоциональную глубину и непредсказуемость, что и сделало эту роль одной из самых значимых в ее карьере.

"Подмена"

В фильме Клинта Иствуда Джоли сыграла Кристин Коллинз - мать, которая борется за правду после исчезновения сына.

Проникновенная игра Джоли принесла ей награду "Сатурн" за лучшую женскую роль, а также номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". Эта роль считается одной из самых сильных в ее драматической карьере.

"Джиа"

Роль супермодели Джии Каранджи в телевизионном фильме HBO стала прорывом для Джоли. Она блестяще передала весь спектр эмоций своей героини: от взлета на вершину славы до трагического падения из-за наркотической зависимости.

Актриса получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в минисериале или телефильме, а также похвалу критиков за смелость и глубину воплощения столь сложного персонажа.

"Мистер и миссис Смит"

Джоли в роли Джейн Смит продемонстрировала уникальную способность сочетать боевой экшн с комедией и романтикой. Вместе с Брэдом Питтом, сыгравшим ее мужа, они создали зажигательную пару наемных убийц, которые вынуждены пересмотреть свою жизнь и брак.

Эта роль принесла ей награду за лучшую женскую роль в боевике по версии People's Choice Awards. Кроме того, химия между актерами сделала фильм кассовым хитом и закрепила за Джоли статус суперзвезды.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

Культовая роль Лары Крофт стала одной из самых известных в карьере Джоли. Ее героиня, сильная и харизматическая искательница, буквально ожила на экране благодаря физической подготовке актрисы и ее харизме.

За этот образ Джоли была удостоена премии канала MTV за лучшую женскую роль. Фильм стал культовым для фанатов видеоигр.

" Сначала они убили моего отца"

Этот фильм, основанный на реальных событиях в Камбодже, стал важной режиссерской работой Анджелины. Лента рассказывает об ужасах геноцида глазами маленькой девочки и поражает своей реалистичностью и эмоциональностью.

Лента получила премию BAFTA как лучший фильм на иностранном языке, подтверждая, что Джоли является не только талантливой актрисой, но и выдающимся режиссером, которая берет на себя смелость рассказывать истории, касающиеся души.