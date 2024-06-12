Топ-6 міні-собак, що ідеально підходять для квартири і мають чудове здоров'я

Кожен, хто коли-небудь намагався надіти своїй собаці нашийник з конусом, розуміє, що це несподівано неприємний момент. Тому що із часом кожній собаці потрібно медичне втручання.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 6 невеликих порід собак, які мають гарне здоров’я та підходять для квартири.
Багато собак можуть захворіти на артрит або стати сліпими з віком, але у собак з нашого списку цей ризик дуже низький, коли мова йде про генетичні захворювання.
Однак, навіть якщо ваша собака має генетичний ризик, це не означає, що вона обов'язково захворіє. Перед тим як заводити чотирилапого друга, експерти радять запитати ветеринара чи заводчика, які генетичні тести є доступними для вашої породи.
Чотирьохлапий улюбленець зі своєю власницею (фото: Getty Images)
Якщо ваше цуценя було придбане від заводчика з доброю репутацією, він, ймовірно, вже провів необхідні тести. Якщо ви не плануєте реєструвати свого собаку в клубі або розводити її, багато тестів на здоров'я не потрібні.
Вони просто надають інформацію, яка може допомогти виявити симптоми раніше та забезпечити краще лікування, якщо ваша собака має проблеми зі здоров'ям.
Хоча ці маленькі собаки не мають таких проблем з суглобами, як великі породи, основними хворобами для бішонів є алергія та інфекції сечового міхура.
Експерти рекомендують перевіряти стан колін улюбленців цієї породи під час щорічного візиту до ветеринара, щоб впевнитися, що вони у хорошому стані.
Як виглядає Бішон Фрізе (фото: Вікіпедія)
Як і бішони, бівер-тер'єри з віком можуть зіткнутися з вивихом надколінка. Американський клуб собаківників також зазначає, що Біверс може мати чутливий шлунок.
В іншому це, як правило, здорові, ласкаві маленькі цуценята, які люблять грати і бути якомога ближче до вас.
Зовнішній вигляд бівер-тер'єра (фото: Вікіпедія)
Ці маленькі та енергійні собаки рідко страждають на генетичні захворювання.
Щоб запобігти будь-яким сюрпризам у майбутньому, Американський клуб керн-тер'єрів рекомендує перевіряти всіх керн-тер'єрів, які ще не пройшли обстеження у заводчика щодо глобоїдно-клітинної лейкодистрофії (ГКЛ), неврологічного захворювання, яке зустрічається рідко, але можливо.
Керн-тер'єри різних забарвлень (фото: Вікіпедія)
Будь-який власник чихуахуа скаже вам, що ці крихітні собачки правлять усім. Якщо ви хочете їм допомогти, попросіть ветеринара регулярно перевіряти серце та очі.
Чихуахуа особливо люблять ласощі та намагаються вкрасти їх при першій можливості. Не дозволяйте їм цього, бо улюбленець може набрати надмірну вагу, а це може призвести до додаткового навантаження на їх і так маленькі ноги.
Як виглядає Чихуахуа (фото: Вікіпедія)
Будьте обережні зі здоров'ям їхніх очей. Американський клуб собак рекомендує заздалегідь перевірити наявність проблем із зором, щоб визначити, чи несе ваш Котон де Тулеар ген мультифокальної ретинопатії собак. Це не завжди призводить до сліпоти, тому чим раніше ви це помітите, тим краще.
Зовнішній вигляд породи Котон де Тулеар (фото: Вікіпедія)
Оскільки мініатюрні пінчери належать до іграшкової породи, їх слід щорічно перевіряти на наявність проблем із колінами.
Переконайтеся, що ваш заводчик перевірив батьків вашої собаки на мукополісахаридоз (MPS) VI, рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити аномальне зростання улюбленця.
Мініатюрний пінчер (фото: Вікіпедія)
Мініатюрний пінчер на прогулянці (фото: Вікіпедія)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Live Science, Animal World, Dive and Discover, Exploring Our Fluid Earth і Вікіпедія.