Топ-6 міні-собак, що ідеально підходять для квартири і мають чудове здоров'я

Найздоровіші породи собак

Багато собак можуть захворіти на артрит або стати сліпими з віком, але у собак з нашого списку цей ризик дуже низький, коли мова йде про генетичні захворювання.

Однак, навіть якщо ваша собака має генетичний ризик, це не означає, що вона обов'язково захворіє. Перед тим як заводити чотирилапого друга, експерти радять запитати ветеринара чи заводчика, які генетичні тести є доступними для вашої породи.

Чотирьохлапий улюбленець зі своєю власницею (фото: Getty Images)

Якщо ваше цуценя було придбане від заводчика з доброю репутацією, він, ймовірно, вже провів необхідні тести. Якщо ви не плануєте реєструвати свого собаку в клубі або розводити її, багато тестів на здоров'я не потрібні.

Вони просто надають інформацію, яка може допомогти виявити симптоми раніше та забезпечити краще лікування, якщо ваша собака має проблеми зі здоров'ям.

Бішон Фрізе

розмір 23-30 см

вага 5-8 кг

характер веселий, легко пристосовується

рівень активності від низького до помірного

гіпоалергенний, майже не линяє

Тривалість життя 14-15 років

Хоча ці маленькі собаки не мають таких проблем з суглобами, як великі породи, основними хворобами для бішонів є алергія та інфекції сечового міхура.

Експерти рекомендують перевіряти стан колін улюбленців цієї породи під час щорічного візиту до ветеринара, щоб впевнитися, що вони у хорошому стані.

Як виглядає Бішон Фрізе (фото: Вікіпедія)

Бівер-тер'єр

висота 18-28 см

вага 2-4 кг

характер розумний, люблячий

помірний рівень активності

низький фактор алергійності та линяння

очікувана тривалість життя близько 16 років

Як і бішони, бівер-тер'єри з віком можуть зіткнутися з вивихом надколінка. Американський клуб собаківників також зазначає, що Біверс може мати чутливий шлунок.

В іншому це, як правило, здорові, ласкаві маленькі цуценята, які люблять грати і бути якомога ближче до вас.

Зовнішній вигляд бівер-тер'єра (фото: Вікіпедія)

Керн-тер'єр

висота 23-25 см

вага близько 6 кг

характер дружелюбний, настрій зазвичай зацікавлений

рівень активності від помірного до високого

линяння й алергійність нижче середнього

тривалість життя 13-15 років

Ці маленькі та енергійні собаки рідко страждають на генетичні захворювання.

Щоб запобігти будь-яким сюрпризам у майбутньому, Американський клуб керн-тер'єрів рекомендує перевіряти всіх керн-тер'єрів, які ще не пройшли обстеження у заводчика щодо глобоїдно-клітинної лейкодистрофії (ГКЛ), неврологічного захворювання, яке зустрічається рідко, але можливо.

Керн-тер'єри різних забарвлень (фото: Вікіпедія)

Чихуахуа

висота 13-20 см

вага близько 3,5 кг

особистість приваблива, характер незалежний

помірний рівень активності

алергійність та фактор линяння низькі

тривалість життя 14-16 років

Будь-який власник чихуахуа скаже вам, що ці крихітні собачки правлять усім. Якщо ви хочете їм допомогти, попросіть ветеринара регулярно перевіряти серце та очі.

Чихуахуа особливо люблять ласощі та намагаються вкрасти їх при першій можливості. Не дозволяйте їм цього, бо улюбленець може набрати надмірну вагу, а це може призвести до додаткового навантаження на їх і так маленькі ноги.

Як виглядає Чихуахуа (фото: Вікіпедія)

Котон де Тулеар

висота 23-28 см

вага 4-8 кг

особистість приваблива, характер товариський

помірний рівень активності

чинник алергії: від низького до помірного, небагато линяє

тривалість життя 15-19 років

Будьте обережні зі здоров'ям їхніх очей. Американський клуб собак рекомендує заздалегідь перевірити наявність проблем із зором, щоб визначити, чи несе ваш Котон де Тулеар ген мультифокальної ретинопатії собак. Це не завжди призводить до сліпоти, тому чим раніше ви це помітите, тим краще.

Зовнішній вигляд породи Котон де Тулеар (фото: Вікіпедія)

Мініатюрний пінчер

висота 25-30 см

вага 4-6 кг

характер енергійний, темперамент гордий

високий рівень активності

фактор линяння від помірного до високого

тривалість життя 12-16 років

Оскільки мініатюрні пінчери належать до іграшкової породи, їх слід щорічно перевіряти на наявність проблем із колінами.

Переконайтеся, що ваш заводчик перевірив батьків вашої собаки на мукополісахаридоз (MPS) VI, рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити аномальне зростання улюбленця.

Мініатюрний пінчер (фото: Вікіпедія)

Мініатюрний пінчер на прогулянці (фото: Вікіпедія)