Топ-6 мини-собак, которые идеально подходят для квартиры и имеют отличное здоровье

Каждый, кто когда-либо пытался надеть своей собаке ошейник с конусом, понимает, что это неожиданно неприятный момент. Потому что со временем каждой собаке нужно медицинское вмешательство.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 6 небольших пород собак, имеющих хорошее здоровье и подходящих для квартиры.
Многие собаки могут заболеть артритом или стать слепыми с возрастом, но у собак из нашего списка этот риск очень низкий, когда речь идет о генетических заболеваниях.
Однако даже если ваша собака имеет генетический риск, это не означает, что она обязательно заболеет. Перед тем как заводить четырехлапого друга, эксперты советуют спросить ветеринара или заводчика, какие генетические тесты доступны для вашей породы.
Четырехлапый любимец со своей владелицей (фото: Getty Images)
Если ваш щенок был приобретен от заводчика с хорошей репутацией, он, вероятно, уже провел необходимые тесты. Если вы не планируете регистрировать свою собаку в клубе или разводить ее, много тестов на здоровье не нужно.
Они просто предоставляют информацию, которая может помочь выявить симптомы раньше и обеспечить лучшее лечение, если у вашей собаки проблемы со здоровьем.
Хотя эти маленькие собаки не испытывают таких проблем с суставами, как большие породы, основными болезнями для бишонов являются аллергия и инфекции мочевого пузыря.
Эксперты рекомендуют проверять состояние колен любимцев этой породы во время ежегодного визита к ветеринару, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии.
Как выглядит Бишон Фризе (фото: Википедия)
Как и бишоны, бивер-терьеры с возрастом могут столкнуться с вывихом надколенника. Американский клуб собаководов также отмечает, что Биверс может иметь чувствительный желудок.
В остальном это, как правило, здоровые, ласковые маленькие щенки, которые любят играть и быть как можно ближе к вам.
Внешний вид бивер-терьера (фото: Википедия)
Эти маленькие и энергичные собаки редко страдают генетическими заболеваниями.
Чтобы предотвратить любые сюрпризы в будущем, Американский клуб керн-терьеров рекомендует проверять всех керн-терьеров, еще не прошедших обследование у заводчика по поводу глобоидно-клеточной лейкодистрофии (ГКЛ), неврологического заболевания, которое встречается редко, но возможно .
Керн-терьеры разных расцветок (фото: Википедия)
Любой владелец чихуахуа скажет вам, что эти крошечные собачки правят всем. Если вы хотите им помочь, попросите ветеринара регулярно проверять сердце и глаза.
Чихуахуа особенно любит лакомства и пытается украсть их при первой возможности. Не им любимчам этого, потому что любимец может прибавить избыточный вес, а это может привести к дополнительной нагрузке на их и так маленькие ноги.
Как выглядит Чихуахуа (фото: Википедия)
Будьте осторожны со здоровьем их глаз. Американский клуб собак рекомендует заранее проверить наличие проблем со зрением, чтобы определить, несет ли ваш Котон де Тулеар ген мультифокальной ретинопатии собак. Это не всегда приводит к слепоте, поэтому чем раньше вы это заметите, тем лучше.
Внешний вид породы Котон де Тулеар (фото: Википедия)
Поскольку миниатюрные пинчеры относятся к игрушечной породе, их следует ежегодно проверять на наличие проблем с коленями.
Убедитесь, что ваш заводчик проверил родителей вашей собаки на мукополисахаридоз (MPS) VI, редкое генетическое заболевание, которое может вызвать аномальный рост любимца.
Карликовый пинчер, внешность (фото: Википедия)
Цвергпинчер на прогулке (фото: Википедия)
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При написании материала были использованы источники: Live Science, Animal World, Dive and Discover, Exploring Our Fluid Earth и Википедия.