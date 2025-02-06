Топ-5 зірок, яким пропонували величезні гонорари за роль, але вони відмовилися

Деякі актори готові на все заради ролі, особливо якщо йдеться про великі гонорари. Проте навіть найбільші суми не завжди можуть переконати зірок прийняти пропозицію.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять знаменитостей, які сказали "ні" ролям, що могли принести їм мільйони.

Кіану Рівз

Фільм "Швидкість" став культовим бойовиком, але його продовження "Швидкість 2: Круїз-контроль" отримало набагато менш теплий прийом. Сандра Буллок повернулася до своєї ролі, а ось Кіану Рівз відмовився, хоча йому пропонували 12 мільйонів доларів за участь. Кіану Рівз (кадр з фільму "Джон Уік-4")

Актор пояснив своє рішення тим, що сценарій його не вразив, і він мав інші плани участь у театральній постановці "Гамлет" у Канаді, зйомки у фільмі "Адвокат диявола" з Аль Пачіно та гастролі з рок-гуртом Dogstar.

Брюс Вілліс

Брюс Вілліс зіграв роль агента Черча у перших двох частинах "Нестримних" і мав повернутися у третій фільм. За чотири дні зйомок йому запропонували 3 мільйони доларів, проте актор зажадав 4 мільйони, фактично збільшивши свій гонорар до мільйона за день роботи. Продюсери відмовилися від такої вимоги, і Вілліса замінили іншою зіркою.

Брюс Вілліс (фото: Вікіпедія)

Джим Керрі

1994 рік став для Джима Керрі переломним - він із маловідомого актора перетворився на справжню суперзірку, випустивши три хітові фільми: "Маска", "Ейс Вентура: детектив домашніх тварин" і "Тупий і ще тупіший".

Особливо успішною виявилася "Маска", яка зібрала 350 мільйонів доларів при бюджеті всього 23 мільйони. Очевидно, студія New Line захотіла продовження й запропонувала Керрі 10 мільйонів за повернення до ролі, але він несподівано відмовився. Джим Керрі (фото: Вікіпедія)

Актор пояснив своє рішення тим, що йому не надто сподобалася робота над "Ейс Вентура 2", оскільки зніматися в сиквелах не так цікаво, як у нових проєктах. Студія змушена була відмовитися від ідеї продовження, адже без Керрі воно втрачало сенс. Щоправда, згодом вони все ж вирішили ризикнути - і в результаті світ побачив провальну стрічку "Син маски".

Джоді Фостер

Попри те, що Ентоні Хопкінс став культовим Ганнібалом Лектером, Джоді Фостер також відіграла важливу роль у спадщині фільму. Її перемога в номінації "Найкраща жіноча роль" допомогла "Мовчанню ягнят" здобути "Оскар" у всіх головних категоріях. Студія чудово розуміла значення її персонажа, тому запропонувала Фостер і Хопкінсу по 15 мільйонів доларів за участь у сиквелі "Ганнібал". Джоді Фостер (фото: Вікіпедія)

Спочатку акторка погоджувалася, але згодом відмовилася, вважаючи продовження занадто жорстоким. Вона також була зайнята власним проєктом "Флора Плам", який так і не був реалізований. Зрештою, її роль у фільмі 2001 року виконала Джуліанн Мур.

Метт Деймон

Актор міг стати ще багатшим, якби не відхилив вигідну пропозицію від Джеймса Кемерона. У 2019 році Деймон розповів британському GQ, що йому особисто запропонували головну роль в "Аватарі" з нестандартними умовами: замість фіксованого гонорару - 10% від касових зборів. Проте він відмовився, оскільки не хотів ускладнювати ситуацію з "Ультиматумом Борна". Метт Деймон (фото: Вікіпедія)

Зрештою, "Аватар" зібрав 2,79 мільярда доларів, і якби Деймон погодився, його заробіток склав би близько 280 мільйонів. Зараз актор зізнається, що шкодує лише про те, що не попрацював із Кемероном, але наголошує, що його сім'я не залишилася без засобів для існування.