Топ-5 зірок Голлівуду, які роками не отримували ролі у кіно

Метт Леблан

Метт Лебланк назавжди залишиться асоційованим з образом Джої Тріббіані, і важко звинувачувати його в тому, що він не зміг повністю відійти від цієї культової ролі. Хоча він намагався продемонструвати свій талант у різних проєктах, зокрема у відомому серіалі "Епізоди", Лебланк так і не досяг успіху рівня Дженніфер Еністон.

Метт Леблан (фото: Кіноріум)

Що стосується його роботи з колишніми колегами, Метт зізнався, що більше не планує співпрацювати з Еністон чи іншими акторами "Друзів". Причина не в конфліктах чи негативі, а в його бажанні відпочити від напруженого графіка та ранкових зйомок.

Тейлор Лотнер

Якщо ви свого часу були прихильником Джейкоба з "Сутінків", то зараз, ймовірно, відчуваєте певне розчарування. Хоча Тейлор Лотнер мав зовнішність і харизму, щоб стати перспективною зіркою після завершення вампірської саги, він так і не продемонстрував акторську майстерність на рівні Крістен Стюарт чи Роберта Паттінсона.

Тейлор Лотнер (фото: Кіноріум)

Його спроби закріпитися як герой бойовиків у стилі Ліама Нісона в середині 2010-х років не призвели до успіху, а очікуваного впливу на поп-культуру так і не відбулося. За останні шість років найбільшим його досягненням стала поява в кліпі Тейлор Свіфт.

Лів Тайлер

Лів Тайлер, відома своєю роллю ельфійського кохання Арагорна у фільмах "Володар перснів", довела, що вона не просто дочка легендарного Стівена Тайлера, а й талановита актриса. Хоча її не завжди визнавали улюбленицею критиків, як деяких її колег з кінотрилогії, вона зуміла побудувати успішну кар’єру, зігравши у серіалі "Залишені", номінованому на премію "Еммі".

Лів Тайлер​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Однак вибір невдалих проєктів час від часу уповільнював її розвиток, і пандемія COVID-19 спричинила багаторічну паузу в її роботі. Попри це, є гарні новини: Тайлер планує повернення на великий екран у фільмі "Капітан Америка: Дивний новий світ".

Емма Вотсон

Важко повірити, але Емма Вотсон не брала участі у зйомках повнометражних фільмів з 2019 року, коли на екрани вийшли "Маленькі жінки". Хоча вона й досі з’являється на заходах, присвячених "Гаррі Поттеру", акторська діяльність відійшла для неї на другий план.

Емма Вотсон (фото: Кіноріум)

Натомість Емма зосередилася на роботі послом ООН, підвищуючи обізнаність про такі важливі питання, як фемінізм та зміна клімату. Проте вона заявила, що готова повернутися до акторства за умови, що їй запропонують роль, яка її справді надихне, навіть якщо Голлівуд виснажує своїми вимогами.

Рене Зеллвегер

Здається, ніби лише вчора Рене Зеллвегер отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Джуді", хоча це сталося ще у 2019 році. З того часу вона з’явилася лише в одному серіалі - "Справа Пем", де її роль вимагала носити спеціальний костюм, що викликало чимало суперечок.

Рене Зеллвегер​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Одна з причин її відсторонення від публічного життя - втома від постійної критики через її рішення зробити пластичну операцію й змінити зовнішність. Проте Рене не збирається назавжди йти з індустрії. У планах акторки - повернення на великий екран у комедії "The Back Nine", режисером якої виступить Майкл Патрік Кінг.