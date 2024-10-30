Неймовірні перевтілення: 5 зірок, які змінилися до невпізнання заради ролі

Деякі актори та акторки готові піти на будь-які зміни заради втілення ролі - і часто це означає докорінне перевтілення. Від екстремальних втрат ваги до повного гриму або кардинальної зміни зачіски, ці зірки довели, що для справжнього мистецтва вони готові на все.

Шарліз Терон

Шарліз Терон, відома голлівудська красуня, не боїться радикальних перевтілень для своїх ролей. Вона вже жертвувала своїм виглядом, збривши золотисті локони для бойовика "Божевільний Макс: Дорога гніву". Однак у фільмі "Монстр" Терон втілила на екрані образ розлюченої повії-вбивці Ейлін Уорнс, що вимагало ще більше змін.

Актрисі довелося набрати близько 14 кг, пройти спеціальні процедури для волосся, носити зубні протези, частково голити та знебарвлювати брови, а також додавати тимчасові татуювання на обличчя. Повністю невпізнанна в новій ролі, Терон блискуче виконала образ, за що отримала "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів США та свій перший "Оскар".

Шарліз Терон (колаж РБК-Україна)

Крістіан Бейл

Голлівудський актор Крістіан Бейл став відомий своїми вражаючими та часто екстремальними фізичними трансформаціями. У фільмах "Боєць" (2010), "Афера по-американськи" (2013) і "Пониження" (2015) він не раз демонстрував свою здатність кардинально змінювати зовнішність. Однак найрадикальнішим стало його схуднення на 29 кг заради ролі Тревора Резніка, безсонного і глибоко депресивного героя стрічки "Машиніст".

Бейл знизив свій раціон до однієї банки тунця на день і придушував голод за допомогою куріння, досягнувши рівня виснаження, що викликав занепокоєння лікарів. Він схуд навіть на 9 кг більше, ніж було потрібно.

Але ще більш дивовижним стало його перетворення після "Машиніста": менш ніж через 4 місяці Бейл набрав близько 40 кг м’язової маси, підготувавшись до ролі у фільмі "Бетмен: Початок", де постав у відмінній фізичній формі.

Крістіан Бейл (колаж РБК-Україна)

Джаред Лето

Найбільш екстремальною зміною для Лето стала роль Марка Девіда Чепмена, фаната і вбивці Джона Леннона, у фільмі "Глава 27". Щоб максимально відповідати образу психічно нестабільного персонажа, Лето набрав близько 35 кг зайвої ваги.

Таке перетворення стало справжнім викликом: через споживання калорійної їжі з низькою поживністю у нього з’явилися подагра і підвищився рівень холестерину. Однак "Глава 27" заслуговує уваги хоча б за неймовірне перевтілення Джареда Лето.

Джаред Лето (колаж РБК-Україна)

Енн Гетевей

Ті, хто стежить за творчістю Енн Гетевей, знають, що вона зазвичай уникає кардинальних перевтілень. Але справжній виклик на акторському шляху Гетевей взяла на себе в мюзиклі "Знедолені", де зіграла роль збіднілої Фантіни. Актриса самостійно вирішила схуднути на 11 кг, причому останні 7 кг вона скинула лише за два тижні до зйомок, аби створити переконливий образ.

Ці зміни не були вимогою режисера - Гетевей прагнула якомога реалістичніше відобразити зовнішність героїні з нетрів. В одній із найбільш емоційних сцен вона дійсно збриває волосся, без застосування жодних хитрощів.

Ця жорстка дієта дала про себе знати, мало не позначившись на здоров’ї акторки. Однак її відданість ролі та неймовірна реалістичність виконання забезпечили їй BAFTA, "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів та "Оскар".

Енн Гетевей (колаж РБК-Україна)

Джейк Джилленхол

Для головної ролі в блокбастері "Лівша" Джейку Джилленголу було необхідно набрати 13 кг м'язів, аби перевтілитися в чемпіона світу Біллі Хоупа, який знаходиться на піку боксерської кар’єри. Складність полягала в тому, що після зйомок у фільмі "Стрингер" вага актора становила всього 67 кг.

Його новий герой, боєць середньої ваги, готується до найважливішого поєдинку. Не маючи значної мускулатури, Джилленгол присвятив вісім місяців інтенсивним тренуванням, що включали пробіжки, стрибки на скакалці, крос-тренування та опанування боксу.