Топ-5 звезд Голливуда, которые годами не получали роли в кино

В Голливуде конкуренция за роли настолько высока, что даже самые яркие звезды могут остаться без работы на длительное время. Кто-то сознательно выбирает паузу, а для кого-то отсутствие предложений становится вынужденной реальностью.
О ком идет речь - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Мэтт Лебланк навсегда останется ассоциированным с образом Джои Триббиани, и трудно обвинять его в том, что он не смог полностью отойти от этой культовой роли. Хотя он пытался продемонстрировать свой талант в различных проектах, в том числе в известном сериале "Эпизоды", Лебланк так и не достиг успеха уровня Дженнифер Энистон.
Мэтт Леблан (фото: Кинориум)
Что касается его работы с бывшими коллегами, Мэтт признался, что больше не планирует сотрудничать с Энистон или другими актерами "Друзей". Причина не в конфликтах или негативе, а в его желании отдохнуть от напряженного графика и утренних съемок.
Если вы в свое время были поклонником Джейкоба из "Сумерек", то сейчас, вероятно, чувствуете определенное разочарование. Хотя Тейлор Лотнер обладал внешностью и харизмой, чтобы стать перспективной звездой после завершения вампирской саги, он так и не продемонстрировал актерское мастерство на уровне Кристен Стюарт или Роберта Паттинсона.
Тейлор Лотнер (фото: Кинориум)
Его попытки закрепиться как герой боевиков в стиле Лиама Нисона в середине 2010-х годов не привели к успеху, а ожидаемого влияния на поп-культуру так и не произошло. За последние шесть лет самым большим его достижением стало появление в клипе Тейлор Свифт.
Лив Тайлер, известная своей ролью эльфийской любви Арагорна в фильмах "Властелин колец", доказала, что она не просто дочь легендарного Стивена Тайлера, но и талантливая актриса. Хотя ее не всегда признавали любимицей критиков, как некоторых ее коллег по кинотрилогии, она сумела построить успешную карьеру, сыграв в сериале "Оставленные", номинированном на премию "Эмми".
Лив Тайлер (фото: Кинориум)
Однако выбор неудачных проектов время от времени замедлял ее развитие, и пандемия COVID-19 вызвала многолетнюю паузу в ее работе. Несмотря на это, есть хорошие новости: Тайлер планирует возвращение на большой экран в фильме "Капитан Америка: Дивный новый мир".
Трудно поверить, но Эмма Уотсон не участвовала в съемках полнометражных фильмов с 2019 года, когда на экраны вышли "Маленькие женщины". Хотя она до сих пор появляется на мероприятиях, посвященных "Гарри Поттеру", актерская деятельность отошла для нее на второй план.
Эмма Уотсон (фото: Кинориум)
Вместо этого Эмма сосредоточилась на работе послом ООН, повышая осведомленность о таких важных вопросах, как феминизм и изменение климата. Однако она заявила, что готова вернуться к актерству при условии, что ей предложат роль, которая ее действительно вдохновит, даже если Голливуд истощает своими требованиями.
Кажется, будто только вчера Рене Зеллвегер получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Джуди", хотя это произошло еще в 2019 году. С тех пор она появилась лишь в одном сериале - "Дело Пэм", где ее роль требовала носить специальный костюм, что вызвало немало споров.
Рене Зеллвегер (фото: Кинориум)
Одна из причин ее отстранения от публичной жизни - усталость от постоянной критики из-за ее решения сделать пластическую операцию и изменить внешность. Однако Рене не собирается навсегда уходить из индустрии. В планах актрисы - возвращение на большой экран в комедии "The Back Nine", режиссером которой выступит Майкл Патрик Кинг.
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