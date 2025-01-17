Топ-5 звезд Голливуда, которые годами не получали роли в кино

Мэтт Леблан

Мэтт Лебланк навсегда останется ассоциированным с образом Джои Триббиани, и трудно обвинять его в том, что он не смог полностью отойти от этой культовой роли. Хотя он пытался продемонстрировать свой талант в различных проектах, в том числе в известном сериале "Эпизоды", Лебланк так и не достиг успеха уровня Дженнифер Энистон.

Мэтт Леблан (фото: Кинориум)

Что касается его работы с бывшими коллегами, Мэтт признался, что больше не планирует сотрудничать с Энистон или другими актерами "Друзей". Причина не в конфликтах или негативе, а в его желании отдохнуть от напряженного графика и утренних съемок.

Тейлор Лотнер

Если вы в свое время были поклонником Джейкоба из "Сумерек", то сейчас, вероятно, чувствуете определенное разочарование. Хотя Тейлор Лотнер обладал внешностью и харизмой, чтобы стать перспективной звездой после завершения вампирской саги, он так и не продемонстрировал актерское мастерство на уровне Кристен Стюарт или Роберта Паттинсона.

Тейлор Лотнер (фото: Кинориум)

Его попытки закрепиться как герой боевиков в стиле Лиама Нисона в середине 2010-х годов не привели к успеху, а ожидаемого влияния на поп-культуру так и не произошло. За последние шесть лет самым большим его достижением стало появление в клипе Тейлор Свифт.

Лив Тайлер

Лив Тайлер, известная своей ролью эльфийской любви Арагорна в фильмах "Властелин колец", доказала, что она не просто дочь легендарного Стивена Тайлера, но и талантливая актриса. Хотя ее не всегда признавали любимицей критиков, как некоторых ее коллег по кинотрилогии, она сумела построить успешную карьеру, сыграв в сериале "Оставленные", номинированном на премию "Эмми".

Лив Тайлер (фото: Кинориум)

Однако выбор неудачных проектов время от времени замедлял ее развитие, и пандемия COVID-19 вызвала многолетнюю паузу в ее работе. Несмотря на это, есть хорошие новости: Тайлер планирует возвращение на большой экран в фильме "Капитан Америка: Дивный новый мир".

Эмма Уотсон

Трудно поверить, но Эмма Уотсон не участвовала в съемках полнометражных фильмов с 2019 года, когда на экраны вышли "Маленькие женщины". Хотя она до сих пор появляется на мероприятиях, посвященных "Гарри Поттеру", актерская деятельность отошла для нее на второй план.

Эмма Уотсон (фото: Кинориум)

Вместо этого Эмма сосредоточилась на работе послом ООН, повышая осведомленность о таких важных вопросах, как феминизм и изменение климата. Однако она заявила, что готова вернуться к актерству при условии, что ей предложат роль, которая ее действительно вдохновит, даже если Голливуд истощает своими требованиями.

Рене Зеллвегер

Кажется, будто только вчера Рене Зеллвегер получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Джуди", хотя это произошло еще в 2019 году. С тех пор она появилась лишь в одном сериале - "Дело Пэм", где ее роль требовала носить специальный костюм, что вызвало немало споров.

Рене Зеллвегер (фото: Кинориум)

Одна из причин ее отстранения от публичной жизни - усталость от постоянной критики из-за ее решения сделать пластическую операцию и изменить внешность. Однако Рене не собирается навсегда уходить из индустрии. В планах актрисы - возвращение на большой экран в комедии "The Back Nine", режиссером которой выступит Майкл Патрик Кинг.