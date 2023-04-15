Топ-5 засобів для обличчя, які треба викинути негайно

Гормональні мазі/креми

За словами лікарки, одні пацієнти при лікуванні шкіри, бояться їх як вогню. А от інші - бездумно використовують (бо колись подрузі від чогось там допомогло).

Дерматовенеролог щодо цих препаратів одностайна: обидва варіанти - крайнощі і при лікуванні акне - це табу.

Дьогтьове мило

Це - "секрет краси", про який знали ще наші прабабусі. Хороша дезінфікуюча та інсектицидна дія засобу гарантована, проте надмірне висушування шкіри провокує формування "порочного круга". Чим більше сушим, тим більше виробляється шкірного сала.

Настойка календули, саліциловий спирт, борний спирт, йод, фукарцин, перекис водню

Не дивлячись на візуальне покращення стану, підсушивши елемент, часто пацієнт отримує в якості бонусу жахливу сухість (інколи й контактні дерматити), подразнення, лущення, відчуття стягнення шкіри.

Олія чайного дерева

Так, олія чайного дерева дійсно має антисептичні властивості, проте лише погіршує ситуацію з акне. Вона не може боротися із закупореними порами та запаленими волосяними фолікулами, які є причиною появи акне.

Харчова сода

Здається, що це - дешевий, доступний і доволі безпечний засіб. Здавалося б, чудовий продукт для старту. Використовують її у вигляду скрабу чи навіть маски…

Однак харчова сода надто лужна, тому здатна пошкодити природний кислотний баланс шкіри.