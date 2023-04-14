5 причин, коли голова може боліти саме від кави

Головний біль може виникати з різних причин, і однією з таких є вживання бадьорливого напою - кави.

Про це в Instagram розповіла лікарка-невролог Ольга Глінська.

Чи може боліти голова від кави?

За словами лікарки, так, звичайно може.

Адже кофеїн - це потужний стимулятор, що міститься не тільки в каві, але й в чаї, чорному шоколаді, енергетичних напоях і навіть в Кока-Колі, тож не обов‘язково пити каву, щоб мати такий вид головного болю.

У кого може виникнути головний біль від кави

Ниже топ-5 причин, коли голова болітиме від кави:

підвищена чутливість до кофеїну (є люди, у яких молекула кофеїну викликає неприємні симптоми, а у декого навіть алергічні реакції);

надмірне вживання кофеїну (головний біль від надмірного вживання кави лікується майже так само, як біль від надмірного вживання ліків);

алергія на кофеїн;

відмова від кофеїну (зменшення дози навіть на 30 мг від звичайної, може сприяти виникненню головного болю);

різне дозування кофеїну (якщо ви звикли пити дві чашки кави в день, а зненацька вирішите збільшити дозування до 4, або навпаки зменшити, то ймовірно отримаєте напад головного болю).

Як проявляється головний біль через каву

Цей головний біль проявляється у вигляді неприємних відчуттів за очима та відчуттям стискання.

Лікарка зазначає, якщо помітили у себе подібні симптоми, час звернути на це увагу та розв'язати це питання.

Цікаво, що вчені винайшли калькулятор кофеїну, де можна визначити саме вашу добову дозу кофеїну. Просто перейдіть за посиланням тут.