Топ-5 средств для лица, которые нужно немедленно выбросить

Когда речь идет о средствах для кожи лица, нужно быть очень тщательными в своем выборе. Особенно если кожа проблемная и есть необходимость лечения акне. Какие средства от этого, в том числе народные, следует выбросить немедленно?
Об этом рассказала Кристина Миронюк, дерматовенеролог, дерматоонколог, в Instagram.
По словам врача, одни пациенты при лечении кожи боятся их как огня. А вот другие - бездумно используют (ибо когда-то подруге от чего-то там помогло).
Дерматовенеролог в отношении этих препаратов единодушна: оба варианта - крайности и при лечении акне - это табу.
Это - "секрет красоты", о котором знали еще наши прабабушки. Хорошее дезинфицирующее и инсектицидное действие средства гарантировано, однако чрезмерное высушивание кожи провоцирует формирование "порочного круга". Чем больше сушим, тем больше производится кожного сала.
Несмотря на визуальное улучшение состояния, подсушив элемент, часто пациент получает в качестве бонуса ужасную сухость (иногда и контактные дерматиты), раздражение, шелушение, чувство стягивания кожи.
Да, масло чайного дерева действительно обладает антисептическими свойствами, однако лишь усугубляет ситуацию с акне. Она не может бороться с закупоренными порами и воспаленными волосяными фолликулами, которые являются причиной появления акне.
Кажется, что это - дешевое, доступное и достаточно безопасное средство. Казалось бы, отличный продукт для старта. Используют ее в виде скраба или даже маски...
Однако пищевая сода слишком щелочная, поэтому способна повредить естественный кислотный баланс кожи.
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