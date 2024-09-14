6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому
Залишатися красивою з роками - це суперздатність, про яку мріє кожна дівчина. Зірки з нашої добірки вже опанували це мистецтво.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало тих, хто 10-15 років тому виглядав набагато менш привабливо, ніж сьогодні.
Кайлі Дженнер
Колись Кайлі Дженнер виглядала як звичайнісінька дівчина з непомітною зовнішністю. На старих фотографіях можна побачити широкий ніс, тонкі губи, кругле обличчя і нечітке підборіддя. Але тепер Кайлі перетворилася на справжню красуню з витонченими рисами обличчя.
Вона відкрито зізналася у збільшенні грудей і губ, оскільки зміни очевидні. Однак фанати впевнені, що Дженнер також зробила безліч інших пластичних операцій на обличчі.
Кайлі Дженнер в юності та зараз (фото: скріншот з відео, instagram.com/kyliejenner)
Адель
Дивлячись на фотографії Адель десятирічної давності, стає очевидно, що вона виконала величезну роботу над собою. Співачка позбулася значної кількості зайвої ваги. Оновлена зовнішність додає їй упевненості, і тепер Адель виглядає більш розкутою, сміливою і яскравою.
Адель до схуднення та після (фото: Getty Images, instagram.com/adele)
Хлоя Кардашьян
Серед сестер Кардаш'ян-Дженнер Хлоя змінилася найбільше з роками. Навіть віддані фанати можуть не одразу впізнати її на старих фотографіях. Погодьтеся, Хлоя зараз і Хлоя в минулому - немов дві різні людини. Це той рідкісний випадок, коли кожна пластична операція пішла на користь, і не було перебору з косметичними процедурами.
Хлоя Кардашьян (фото: скрішот з відео, instagram.com/khloekardashian)
Белла Хадід
У підлітковому віці Беллу Хадід часто називали "бридким каченям". В інтернеті люблять порівнювати її нинішні знімки з фотографіями з недавнього минулого, і різниця очевидна - видно, як з віком її зовнішність змінилася.
Через це Беллі приписують безліч пластичних операцій, проте модель не тільки заперечує їх, а й пояснює зміни більш природними причинами. За її словами, у багатьох людей у перехідному віці обличчя виглядає злегка одутлим, і вона не була винятком.
Белла Хадід (фото: скріншот з відео, instagram.com/bellahadid)
Леді Гага
Пам'ятаєте, якою була Леді Гага 10-15 років тому? Смаки у всіх різні, і, без сумніву, тоді знайшлося чимало шанувальників її ексцентричного стилю. Божевільні вбрання, зачіски, яскравий макіяж, і, звісно, її фірмові високі платформи. Але сьогодні Леді Гага - зовсім інша. Вона відмовилася від епатажних образів, обравши шлях жіночності та елегантності.
Як виявилося, її природний стиль привертає набагато більше прихильників, і багато хто вважає, що зараз Леді Гага має більш красивий і привабливий вигляд.
Леді Гага (фото: скріншот з відео, instagram.com/ladygaga)
Майлі Сайрус
Останніми роками Майлі Сайрус змінилася не тільки зовні, а й внутрішньо. Зірка відійшла від свого ексцентричного, часом шокуючого і навіть відразливого іміджу, що супроводжувався зухвалою поведінкою.
Майлі Сайрус (фото: Кіноріум, instagram.com/mileycyrus)
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