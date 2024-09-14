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6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

Субота 14 вересня 2024 09:00
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6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому Белла Хадід і Адель (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Залишатися красивою з роками - це суперздатність, про яку мріє кожна дівчина. Зірки з нашої добірки вже опанували це мистецтво.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало тих, хто 10-15 років тому виглядав набагато менш привабливо, ніж сьогодні.

Кайлі Дженнер

Колись Кайлі Дженнер виглядала як звичайнісінька дівчина з непомітною зовнішністю. На старих фотографіях можна побачити широкий ніс, тонкі губи, кругле обличчя і нечітке підборіддя. Але тепер Кайлі перетворилася на справжню красуню з витонченими рисами обличчя.

Вона відкрито зізналася у збільшенні грудей і губ, оскільки зміни очевидні. Однак фанати впевнені, що Дженнер також зробила безліч інших пластичних операцій на обличчі.

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

Кайлі Дженнер в юності та зараз (фото: скріншот з відео, instagram.com/kyliejenner)

Адель

Дивлячись на фотографії Адель десятирічної давності, стає очевидно, що вона виконала величезну роботу над собою. Співачка позбулася значної кількості зайвої ваги. Оновлена зовнішність додає їй упевненості, і тепер Адель виглядає більш розкутою, сміливою і яскравою.

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

Адель до схуднення та після (фото: Getty Images, instagram.com/adele)

Хлоя Кардашьян

Серед сестер Кардаш'ян-Дженнер Хлоя змінилася найбільше з роками. Навіть віддані фанати можуть не одразу впізнати її на старих фотографіях. Погодьтеся, Хлоя зараз і Хлоя в минулому - немов дві різні людини. Це той рідкісний випадок, коли кожна пластична операція пішла на користь, і не було перебору з косметичними процедурами.

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

Хлоя Кардашьян (фото: скрішот з відео, instagram.com/khloekardashian)

Белла Хадід

У підлітковому віці Беллу Хадід часто називали "бридким каченям". В інтернеті люблять порівнювати її нинішні знімки з фотографіями з недавнього минулого, і різниця очевидна - видно, як з віком її зовнішність змінилася.

Через це Беллі приписують безліч пластичних операцій, проте модель не тільки заперечує їх, а й пояснює зміни більш природними причинами. За її словами, у багатьох людей у перехідному віці обличчя виглядає злегка одутлим, і вона не була винятком.

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

Белла Хадід (фото: скріншот з відео, instagram.com/bellahadid)

Леді Гага

Пам'ятаєте, якою була Леді Гага 10-15 років тому? Смаки у всіх різні, і, без сумніву, тоді знайшлося чимало шанувальників її ексцентричного стилю. Божевільні вбрання, зачіски, яскравий макіяж, і, звісно, її фірмові високі платформи. Але сьогодні Леді Гага - зовсім інша. Вона відмовилася від епатажних образів, обравши шлях жіночності та елегантності.

Як виявилося, її природний стиль привертає набагато більше прихильників, і багато хто вважає, що зараз Леді Гага має більш красивий і привабливий вигляд.

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

Леді Гага (фото: скріншот з відео, instagram.com/ladygaga)

Майлі Сайрус

Останніми роками Майлі Сайрус змінилася не тільки зовні, а й внутрішньо. Зірка відійшла від свого ексцентричного, часом шокуючого і навіть відразливого іміджу, що супроводжувався зухвалою поведінкою.

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

6 зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому

Майлі Сайрус (фото: Кіноріум, instagram.com/mileycyrus)

Раніше ми розповідали про зірок, які не комплексують через зайву вагу.

Також писали про знаменитостей, які утримувалися від сексу.

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Леді Гага Кайлі Дженнер Майли Сайрус Зірки
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