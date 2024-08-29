Топ-5 тварин, які можуть передбачити погоду

Як тінь сурка передбачає зиму

2 лютого в США люди дивляться на сурка, щоб дізнатися, якою буде погода. Найвідоміший сурок, Панксатоні Філ з Пенсильванії, вважається, що може передбачити погоду. Якщо Філ виходить з нори і бачить свою тінь, це означає, що зима триватиме ще шість тижнів. Якщо день похмурий і тіні немає, весна прийде раніше.

Ця традиція походить з європейського свята, коли священники роздавали свічки, і вважалося, що погода цього дня може показати, коли прийде весна. Німці перенесли цей звичай до США і почали використовувати сурка для прогнозів.

Хоча статистика показує, що сурки рідко точно передбачають погоду, ця традиція додає веселощів і надії на швидке тепло в зимові дні.

Корови і дощова погода

Здавна люди помітили, що корови можуть змінювати свою поведінку перед дощем. На фермах помітили, що коли наближається дощ, корови стають неспокійними і можуть лягати на пасовищі, щоб уникнути бруду. Однак це не завжди точний знак погоди. Часто корови просто відпочивають або шукають тінь у спеку.

Дослідження показали, що вони стоять довше в жарку погоду, щоб остудити себе. Тому, хоча поведінка корів може трохи підказувати про погоду, на неї не слід покладатися повністю.

Якщо жаби голосно квакають

Якщо жаби голосно квакають, значить, скоро буде дощ. Можливо, вам варто більше покладатися на них, ніж на корів у питанні передбачення погоди. Жаби - це цікаві створіння. Є понад 4700 видів жаб, які варіюються від розміру монетки до 3 кілограмів. Вони не п’ють воду, як більшість тварин, а вбирають її через шкіру.

Якщо ви чуєте, що жаби квакають особливо голосно, це може бути знаком про наближення дощу. Жаби квакають більше перед дощем, тому що вони готуються до спарювання та відкладання ікри у водоймах. Тож наступного разу, коли почуєте гучне квакання, уявіть, що жаби налаштовуються на романтичний лад і не забудьте вдома парасольку.

Змії відчувають наближення землетрусів

Змії можуть бути корисними, коли йдеться про передбачення землетрусів. Існує давня легенда, яка розповідає, що в 373 році до н.е. змії та інші тварини покинули свої місця за кілька днів до землетрусу, який зруйнував місто Геліку в Греції. Але чи дійсно змії можуть передчувати землетруси?

По-перше, землетруси трапляються щодня, але більшість із них настільки слабкі, що ми їх не відчуваємо. Деякі місця, як-от Вогняне кільце навколо Тихого океану, де багато вулканів, більш схильні до землетрусів, але вони можуть статися будь-де у світі.

Протягом століть люди помічали, що змії стають активнішими перед землетрусами, але наукових доказів цього мало. Вчені знають, що змії та інші тварини можуть відчути початок землетрусу на кілька секунд раніше за людей, бо вони чутливіші до підземних коливань. Однак поки що невідомо, чи можуть змії передбачати землетруси за кілька днів до їхнього початку.

Вівці і прогноз погоди

Є думка, що вівці збираються в купи перед дощем або снігом. Це може бути тому, що вівці намагаються зберегти тепло завдяки своїй шерсті, або просто зручніше пастися в такому стані. Проте, це ще не доведено наукою.

Ще одна цікава теорія з Ісландії стверджує, що якщо вівці мочаться частіше, аніж зазвичай, це може означати наближення дощу. Вівчарі також вважають, що колір сечі може передбачити погоду: жовта сеча - до гарної погоди, а сіра - до дощу.