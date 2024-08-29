Топ-5 животных, которые могут предвещать погоду

Как тень сурка предсказывает зиму

2 февраля в США люди смотрят на сурка, чтобы узнать, какой будет погода. Самый известный сглаз, Панксатон Фил из Пенсильвании, считается, что может предсказать погоду. Если Фил выходит из норы и видит свою тень, значит, зима продлится еще шесть недель. Если день пасмурный и тени нет, весна придет раньше.

Эта традиция восходит к европейскому празднику, когда священники раздавали свечи, и считалось, что погода в этот день может показать, когда придет весна. Немцы перенесли этот обычай в США и начали использовать сурка для прогнозов.

Хотя статистика показывает, что сурки редко точно предсказывают погоду, эта традиция добавляет веселья и надежды на быстрое тепло в зимние дни.

Коровы и дождливая погода

Давно люди заметили, что коровы могут изменять свое поведение перед дождем. На фермах заметили, что, когда приближается дождь, коровы становятся беспокойными и могут ложиться на пастбище, чтобы избежать грязи. Однако это не всегда четкий знак погоды. Зачастую коровы просто отдыхают или ищут тень в жару.

Исследования показали, что они стоят дольше в жаркую погоду, чтобы охладить себя. Поэтому хотя поведение коров может немного подсказывать о погоде, на нее не следует полагаться полностью.

Если лягушки громко квакают

Если лягушки громко квакают, значит, скоро будет дождь. Возможно, вам стоит полагаться больше на них, чем на коров в вопросе предсказания погоды. Лягушки - это интересные создания. Существует более 4700 видов лягушек, которые варьируются от размера монетки до 3 килограммов. Они не пьют воду, как большинство животных, а впитывают ее через кожу.

Если вы слышите, что лягушки квакают особенно громко, это может быть знаком о приближении дождя. Лягушки квакают больше перед дождем, потому что они готовятся к спариванию и отложению икры в водоемах. Так что в следующий раз, когда услышите громкое кваканье, представьте, что лягушки настраиваются на романтический лад и не забудьте дома зонтик.

Змеи чувствуют приближение землетрясений

Змеи могут быть полезны, когда речь идет о предвидении землетрясений. Существует древняя легенда, рассказывающая, что в 373 году до н. э. змеи и другие животные покинули свои места за несколько дней до землетрясения, разрушившего город Гелику в Греции. Но действительно ли змеи могут предчувствовать землетрясения?

Во-первых, землетрясения происходят каждый день, но большинство из них настолько слабы, что мы их не ощущаем. Некоторые места, такие как Огненное кольцо вокруг Тихого океана, где многие вулканы, более подвержены землетрясениям, но они могут произойти где угодно в мире.

На протяжении веков люди замечали, что змеи становятся более активными перед землетрясениями, но научных доказательств этого мало. Ученые знают, что змеи и другие животные могут почувствовать начало землетрясения на несколько секунд раньше людей, потому что они более чувствительны к подземным колебаниям. Однако пока неизвестно, могут ли змеи предусматривать землетрясения за несколько дней до их начала.

Овцы и прогноз погоды

Есть мнение, что овцы собираются в кучи перед дождем или снегом. Это может быть потому, что овцы пытаются сохранить тепло благодаря своей шерсти, или просто удобнее пастись в таком состоянии. Однако это еще не доказано наукой.

Еще одна интересная теория из Исландии утверждает, что если овцы мочатся чаще обычного, это может означать приближение дождя. Пастухи также считают, что цвет мочи может предусмотреть погоду: желтая моча - к хорошей погоде, а серая - к дождю.