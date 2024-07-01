Топ-5 тварин, які майже не мають інстинктів виживання

Бабіруси

Існує маса вагомих причин для того, щоб у тварини з'явилися бивні. Їх можна використовувати для оборони, списування здобичі, викопування коренів, шлюбних вистав тощо. Однак, якщо є абсолютно найгірша причина для того, щоб мати бивні, то це стосується бабірусів. Їхні бивні перш за все слугують для повільного і болісного самовбивства.

Бабіруси - це різновид диких свиней з двома наборами бивнів, а ті, що належать самцям бабірусів, виростають аномально великими. Верхня пара росте протягом усього життя самців, стаючи все довшою і довшою, поки без будь-якої видимої причини не вигинається назад і вниз, пронизуючи черепи свиней.

Бабіруси розвинули абсолютно безглуздий зуб, який може рости вниз через їхні голови та колоти їм власний мозок, що робить стратегію виживання свиней у кращому випадку сумнівною.

Дика свиня Бабірус має ікла, що здатні пробити її череп (фото: Вікіпедія)

Гепард

На жаль, через втрату середовища проживання та конкуренцію з людиною гепарди зараз обмежені лише кількома тисячами особин на невеликій частині своєї колишньої території.

Сучасні гепарди є інбредними (схрещування близьких родичів), і це погіршило їх здоров'я і розмноження. Що ще гірше, сучасні гепарди роблять все можливе, щоб не дати вченим врятувати їх.

Щоб врятувати вид, вчені генотипували гепардів у неволі. Вони хотіли визначити найменш споріднених особин, щоб спробувати їх розводити. Проблема в тому, що гепарди, споріднені вони чи ні, не мають дитини.

Спроби розвести відповідних особин частіше зазнають невдачі, ніж досягають успіху, через те, що самки гепардів у неволі зберігають дивні цикли овуляції, а всі гепарди, що утримуються в неволі, відчувають себе занадто напруженими, щоб правильно спаровуватися.

Як гепарди вбивають себе (фото: Вікіпедія)

Какапо

Сьогодні в живих лише близько 200 какапо, або совиних папуг. Зустріти їх можна тільки на двох невеликих островах біля узбережжя Нової Зеландії. Причина відсутності успіху, крім очевидної людської діяльності, полягає в тому, що какапо занадто милі, тупі і беззахисні.

Їх основний засіб захисту - сидіти на місці і сподіватися, що вони досить зелені, щоб бути невидимими. Це послужило їм погану службу при зустрічі з людьми та їхніми мисливськими собаками.

Вони також повільно розмножуються і так само схильні до спроб сексу з не какапо. Все, що навіть невиразно кругле і розміром з какапо, є мішенню для заблудлих самців.

Рідкісний папуга какапо (фото: Вікіпедія)

Панди

Панди походять від більш традиційно м'ясоїдних ведмедів, і в результаті їхні кишки не обладнані належним чином для нинішньої дієти, що складається лише з бамбука. Це змушує їх витрачати майже весь свій час на їжу та травлення, і те, і інше зазвичай роблять сидячи, щоб заощадити енергію. Крім свого малорухливого способу життя, панди є гарною ціллю для жахливих заводчиків.

Імовірність того, що будь-які дві особини захочуть розмножуватися, астрономічно низька, і в тих рідкісних випадках, коли їх вдається переконати, матері панд мають дивну звичку хаотично вбивати своїх нових дитинчат.

Панди дуже незграбні (фото: Вікіпедія)

Лінивці

Лінивці настільки погані в житті, що їх назвали на честь гріха. Але лінивці потрапляють до цього списку не за повільність, не за те, що вони брудні, та навіть за те, що їм потрібно пів години, щоб переповзти через дорогу.

З причини, досі невідомої екологам, лінивці не скидають свої фекалії з верхівки дерев, як це робить більшість деревних видів. Замість цього вони повільно спускаються на лісову підстилку, викопують невелику ямку, роблять туди свої справи і трохи прикривають її.

Цей процес, звичайно, повільний і залишає лінивців відкритими як для падінь, так і для хижаків. Зрозуміло, що на лінивців часто нападають інші тварини під час їхніх необдуманих подорожей у туалет, що робить лінивців інстинктивними невдахами.

Половина лінивців гине під час какання (фото: Вікіпедія)