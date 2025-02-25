Топ-5 традиційних українських страв, які готують на молоці

Українська кухня відома своїм багатством страв і неповторними смаками. Особливе місце серед них займають молочні страви, які мають особливу популярність.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про класичні рецепти страв, які готуються на молоці.
Тонкі млинці є символом національного свята Масляна. Готують їх на молоці дуже швидко та легко.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Всі інгредієнти потрібно разом змішати, тісто повинно вийти консистенцією, схожою на сметану.
Смачні млинці можна їсти просто зі сметаною, варенням або будь-якою іншою начинкою.
Галушки - це відварені у воді або молоці шматочки тіста.
Для приготування знадобиться:
Спочатку яйця потрібно злегка збити з сіллю, додати борошно і добре вимішати тісто. Воно повинно вийти як густа сметана. Тим часом в каструлі закип'ятіть молоко, додайте цукор і масло.
Після цього додайте в молоко галушки, варити їх потрібно на невеликому вогні не більше 4 хвилин. Подавайте на стіл з медом.
Описуючи українські національні страви, варто згадати про гуцульське блюдо - банош. Основа цієї страви - кукурудзяна крупа, яку варять на молоці протягом кількох годин в печі.
Яскравості смаку страві додають підсмажені шкварки, бекон та солений сир, бринза. Також за бажанням додають й грибний соус.
Найчастіше вареники готують з прісного тіста на молоці, саме тоді вони виходять пишнішими й ніжнішими. Для солодкої начинки часто вибирають поєднання з сиром, вишнею, малиною.
Інгредієнти для замішування тіста:
Спосіб приготування:
Також їх готують з м'ясом та грибами. Для заправки солодких вареників зазвичай використовують вершкове масло, а для солоних - засмажку з цибулею й шкварками.
Паляниця - кругла хлібина, яка пеклася не всередині печі, а на самій її розжареній поверхні. Традиційно готують паляницю на молоці.
Інгредієнти:
Всі продукти для паляниці повинні бути кімнатної температури
В мисці спочатку з’єднуємо половини кількості води, до неї додаємо дріжджі та перемішуємо. Далі додаємо борошно (100 г). Перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Ставимо в тепле місце для того, щоб опара підійшла на 15-20 хвилин.
В мисці в якій будемо замішувати тісто, з’єднуємо воду що залишилась, молоко, сіль, цукор. Перемішуємо. Потім додаємо опару, до рідини додаємо просіяне борошно та починаємо заміс тіста.
Після кладемо тісто у миску, змащену олією, накриваємо і ставимо в тепле місце на 1-1,5 години. Тісто повинно збільшитись у 2 рази.
Далі формуємо паляничку, руками край тіста загортаємо під низ, повинна вийти ідеально кругла форма. Накриваємо і ставимо в тепле місце на 30 хвилин.
Розігріваємо духовку на 160 градусів і випікаємо 50 хвилин до готовності.
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