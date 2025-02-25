Топ-5 традиционных украинских блюд, которые готовят на молоке

Блины

Тонкие блины являются символом национального праздника Масленица. Готовят их на молоке очень быстро и легко.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

яйца куриные - 4 шт.

сахар - 2 ст.л

мука пшеничная - 300 г

молоко - 500 мл

растительное масло - 3 ст.л

соль - щепотка

Все ингредиенты нужно вместе смешать, тесто должно получиться консистенцией, похожей на сметану.

Вкусные блины можно есть просто со сметаной, вареньем или любой другой начинкой.

Блины на молоке (фото: Freepik)

Галушки на молоке

Галушки - это отваренные в воде или молоке кусочки теста.

Для приготовления понадобится:

молоко - 1 л

яйца - 2 шт.

мука - полстакана

сливочное масло - 1 ч.л

сахар - 0,5 ч.л

соль

мед - по желанию

Сначала яйца нужно слегка взбить с солью, добавить муку и хорошо вымешать тесто. Оно должно получиться как густая сметана. Тем временем в кастрюле вскипятите молоко, добавьте сахар и масло.

После этого добавьте в молоко галушки, варить их нужно на небольшом огне не более 4 минут. Подавайте на стол с медом.

Галушки на молоке (фото: кадр из видео)

Банош

Описывая украинские национальные блюда, стоит упомянуть о гуцульском блюде - баноше. Основа этого блюда - кукурузная крупа, которую варят на молоке в течение нескольких часов в печи.

Яркости вкуса блюду добавляют поджаренные шкварки, бекон и соленый сыр, брынза. Также по желанию добавляют и грибной соус.

Банош, который готовится на молоке (wikimedia.org)

Вареники

Чаще всего вареники готовят из пресного теста на молоке, именно тогда они получаются более пышными и нежными. Для сладкой начинки часто выбирают сочетание с творогом, вишней, малиной.

Ингредиенты для замешивания теста:

мука - 500 г

яйца - 2 шт.

молоко - 230 мл.

соль по вкусу

Способ приготовления:

соедините муку с яйцами, молоком и щепоткой соли

хорошо вымесите в течение десяти минут

оставьте тесто на 10 минут

Также их готовят с мясом и грибами. Для заправки сладких вареников обычно используют сливочное масло, а для соленых - зажарку с луком и шкварками.

Вареники с вишнями (фото: Freepik)

Паляница

Паляница - круглая хлебина, которая пеклась не внутри печи, а на самой ее раскаленной поверхности. Традиционно готовят паляницу на молоке.

Ингредиенты:

мука - 800 г

молоко - 250 мл

вода - 250 мл

дрожжи - 20 г

сахар - 1 ч.л

соль - 1 ч.л

Все продукты для лепешки должны быть комнатной температуры

В миске сначала соединяем половины количества воды, к ней добавляем дрожжи и перемешиваем. Далее добавляем муку (100 г). Перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Ставим в теплое место для того, чтобы опара подошла на 15-20 минут.

В миске в которой будем замешивать тесто, соединяем оставшуюся воду, молоко, соль, сахар. Перемешиваем. Затем добавляем опару, к жидкости добавляем просеянную муку и начинаем замес теста.

После кладем тесто в миску, смазанную маслом, накрываем и ставим в теплое место на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в 2 раза.

Далее формируем лепешку, руками край теста заворачиваем под низ, должна получиться идеально круглая форма. Накрываем и ставим в теплое место на 30 минут.

Разогреваем духовку на 160 градусов и выпекаем 50 минут до готовности.

Паляница на молоке (фото: uk.wikipedia.org)