Топ-5 традиційних українських страв, які готують на молоці

Українська кухня відома своїм багатством страв і неповторними смаками. Особливе місце серед них займають молочні страви, які мають особливу популярність.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про класичні рецепти страв, які готуються на молоці.

Млинці

Тонкі млинці є символом національного свята Масляна. Готують їх на молоці дуже швидко та легко.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

яйця курячі - 4 шт.

цукор - 2 ст.л

борошно пшеничне - 300 г

молоко - 500 мл

олія - 3 ст.л

сіль - щіпка

Всі інгредієнти потрібно разом змішати, тісто повинно вийти консистенцією, схожою на сметану.

Смачні млинці можна їсти просто зі сметаною, варенням або будь-якою іншою начинкою.

Млинці на молоці (фото: Freepik)

Галушки на молоці

Галушки - це відварені у воді або молоці шматочки тіста.

Для приготування знадобиться:

молоко - 1 л

яйця - 2 шт.

борошно - пів склянки

вершкове масло - 1 ч.л

цукор - 0,5 ч.л

сіль

мед - за бажанням

Спочатку яйця потрібно злегка збити з сіллю, додати борошно і добре вимішати тісто. Воно повинно вийти як густа сметана. Тим часом в каструлі закип'ятіть молоко, додайте цукор і масло.

Після цього додайте в молоко галушки, варити їх потрібно на невеликому вогні не більше 4 хвилин. Подавайте на стіл з медом.

Галушки на молоці (фото: кадр з відео)

Банош

Описуючи українські національні страви, варто згадати про гуцульське блюдо - банош. Основа цієї страви - кукурудзяна крупа, яку варять на молоці протягом кількох годин в печі.

Яскравості смаку страві додають підсмажені шкварки, бекон та солений сир, бринза. Також за бажанням додають й грибний соус.

Банош, який готується на молоці (wikimedia.org)

Вареники

Найчастіше вареники готують з прісного тіста на молоці, саме тоді вони виходять пишнішими й ніжнішими. Для солодкої начинки часто вибирають поєднання з сиром, вишнею, малиною.

Інгредієнти для замішування тіста:

борошно - 500 г

яйця - 2 шт.

молоко - 230 мл.

сіль за смаком

Спосіб приготування:

з'єднайте борошно з яйцями, молоком і щіпкою солі

добре вимісіть протягом десяти хвилин

залишіть тісто на 10 хвилин

Також їх готують з м'ясом та грибами. Для заправки солодких вареників зазвичай використовують вершкове масло, а для солоних - засмажку з цибулею й шкварками.

Вареники з вишнями (фото: Freepik)

Паляниця

Паляниця - кругла хлібина, яка пеклася не всередині печі, а на самій її розжареній поверхні. Традиційно готують паляницю на молоці.

Інгредієнти:

борошно - 800 г

молоко - 250 мл

вода - 250 мл

дріжджі - 20 г

цукор - 1 ч.л

сіль - 1 ч.л

Всі продукти для паляниці повинні бути кімнатної температури

В мисці спочатку з’єднуємо половини кількості води, до неї додаємо дріжджі та перемішуємо. Далі додаємо борошно (100 г). Перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Ставимо в тепле місце для того, щоб опара підійшла на 15-20 хвилин.

В мисці в якій будемо замішувати тісто, з’єднуємо воду що залишилась, молоко, сіль, цукор. Перемішуємо. Потім додаємо опару, до рідини додаємо просіяне борошно та починаємо заміс тіста.

Після кладемо тісто у миску, змащену олією, накриваємо і ставимо в тепле місце на 1-1,5 години. Тісто повинно збільшитись у 2 рази.

Далі формуємо паляничку, руками край тіста загортаємо під низ, повинна вийти ідеально кругла форма. Накриваємо і ставимо в тепле місце на 30 хвилин.

Розігріваємо духовку на 160 градусів і випікаємо 50 хвилин до готовності.

Паляниця на молоці (фото: uk.wikipedia.org)