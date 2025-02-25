Топ-5 традиционных украинских блюд, которые готовят на молоке
Украинская кухня известна своим богатством блюд и неповторимыми вкусами. Особое место среди них занимают молочные блюда, которые имеют особую популярность.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о классических рецептах блюд, которые готовятся на молоке.
Блины
Тонкие блины являются символом национального праздника Масленица. Готовят их на молоке очень быстро и легко.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- яйца куриные - 4 шт.
- сахар - 2 ст.л
- мука пшеничная - 300 г
- молоко - 500 мл
- растительное масло - 3 ст.л
- соль - щепотка
Все ингредиенты нужно вместе смешать, тесто должно получиться консистенцией, похожей на сметану.
Вкусные блины можно есть просто со сметаной, вареньем или любой другой начинкой.
Блины на молоке (фото: Freepik)
Галушки на молоке
Галушки - это отваренные в воде или молоке кусочки теста.
Для приготовления понадобится:
- молоко - 1 л
- яйца - 2 шт.
- мука - полстакана
- сливочное масло - 1 ч.л
- сахар - 0,5 ч.л
- соль
- мед - по желанию
Сначала яйца нужно слегка взбить с солью, добавить муку и хорошо вымешать тесто. Оно должно получиться как густая сметана. Тем временем в кастрюле вскипятите молоко, добавьте сахар и масло.
После этого добавьте в молоко галушки, варить их нужно на небольшом огне не более 4 минут. Подавайте на стол с медом.
Галушки на молоке (фото: кадр из видео)
Банош
Описывая украинские национальные блюда, стоит упомянуть о гуцульском блюде - баноше. Основа этого блюда - кукурузная крупа, которую варят на молоке в течение нескольких часов в печи.
Яркости вкуса блюду добавляют поджаренные шкварки, бекон и соленый сыр, брынза. Также по желанию добавляют и грибной соус.
Банош, который готовится на молоке (wikimedia.org)
Вареники
Чаще всего вареники готовят из пресного теста на молоке, именно тогда они получаются более пышными и нежными. Для сладкой начинки часто выбирают сочетание с творогом, вишней, малиной.
Ингредиенты для замешивания теста:
- мука - 500 г
- яйца - 2 шт.
- молоко - 230 мл.
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- соедините муку с яйцами, молоком и щепоткой соли
- хорошо вымесите в течение десяти минут
- оставьте тесто на 10 минут
Также их готовят с мясом и грибами. Для заправки сладких вареников обычно используют сливочное масло, а для соленых - зажарку с луком и шкварками.
Вареники с вишнями (фото: Freepik)
Паляница
Паляница - круглая хлебина, которая пеклась не внутри печи, а на самой ее раскаленной поверхности. Традиционно готовят паляницу на молоке.
Ингредиенты:
- мука - 800 г
- молоко - 250 мл
- вода - 250 мл
- дрожжи - 20 г
- сахар - 1 ч.л
- соль - 1 ч.л
Все продукты для лепешки должны быть комнатной температуры
В миске сначала соединяем половины количества воды, к ней добавляем дрожжи и перемешиваем. Далее добавляем муку (100 г). Перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Ставим в теплое место для того, чтобы опара подошла на 15-20 минут.
В миске в которой будем замешивать тесто, соединяем оставшуюся воду, молоко, соль, сахар. Перемешиваем. Затем добавляем опару, к жидкости добавляем просеянную муку и начинаем замес теста.
После кладем тесто в миску, смазанную маслом, накрываем и ставим в теплое место на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в 2 раза.
Далее формируем лепешку, руками край теста заворачиваем под низ, должна получиться идеально круглая форма. Накрываем и ставим в теплое место на 30 минут.
Разогреваем духовку на 160 градусов и выпекаем 50 минут до готовности.
Паляница на молоке (фото: uk.wikipedia.org)
Ранее мы сообщали, как приготовить вкусные чанахи по-украински.
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