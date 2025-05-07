Топ-5 страв, які легко підвищують рівень заліза в організмі

Залізо - життєво важливий мікроелемент, а дефіцит його може призвести до хронічної втоми, слабкості та анемії. Один із найкращих природних джерел заліза - печінка. Названо 5 смачних і корисних рецептів страв з печінкою, які допоможуть підтримати нормальний рівень заліза в організмі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
Печінка - рекордсмен за гемовим залізом, а гречка додає ще трохи негемового.
Експерт радить уникати молочних продуктів під час приготування - вони заважають засвоєнню заліза.
Інгредієнти:
Печінку очистіть, відваріть та наприкінці підсоліть.Обсмажити цибулю й моркву, додайте печінку, бульйон і томатну пасту. Все добре протушкуйте.
Далі відваріть гречку та змішайте з печінкою.
Куряча чи яловича печінка - джерело добре засвоюваного гемового заліза. Подавайте з болгарським перцем чи томатами - вітамін С підсилює засвоєння.
Інгредієнти:
Приготування:
Телятина - гемове залізо, а броколі - вітамін С.
Не пийте чай чи каву після їжі, адже таніни блокують засвоєння.
Інгредієнти:
Спочатку замаринуйте м’ясо на 1 год, запікайте при 180°C 45-50 хв. Броколі відваріть 3-4 хв і покладіть у холодну воду.
Морепродукти - третє джерело гемового заліза після печінки й червоного мʼяса. Додайте лимонний сік - він покращує засвоєння заліза.
Інгредієнти:
Спочатку обсмажте морепродукти. Далі викладіть зелень на тарілку, додайте морепродукти та мигдаль.
Все полийте соусом (майонез + лимон + часник) та прикрасьте лимоном.
Сочевиця - лідер серед рослин за вмістом негемового заліза, перець - джерело вітаміну С.
Тушкуйте з томатами чи перцем, адже кисле середовище допоможе засвоїти залізо краще.
Інгредієнти:
Помідори ошпарте кип'ятком та очистіть від шкірки. Обсмажити овочі з перцем і часником, додайте помідори, потім сочевицю й трохи води.
Все тушкуйте до готовності.
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