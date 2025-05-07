Топ-5 блюд, которые легко повышают уровень железа в организме

Железо - жизненно важный микроэлемент, а дефицит его может привести к хронической усталости, слабости и анемии. Один из лучших природных источников железа - печень. Названо 5 вкусных и полезных рецептов блюд с печенью, которые помогут поддержать нормальный уровень железа в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.
Печень - рекордсмен по гемовому железу, а гречка добавляет еще немного негемового.
Эксперт советует избегать молочных продуктов во время приготовления - они мешают усвоению железа.
Ингредиенты:
Печень очистите, отварите и в конце подсолите, обжарьте лук и морковь, добавьте печень, бульон и томатную пасту. Все хорошо протушите.
Далее отварите гречку и смешайте с печенью.
Куриная или говяжья печень - источник хорошо усваиваемого гемового железа. Подавайте с болгарским перцем или томатами - витамин С усиливает усвоение.
Ингредиенты:
Приготовление:
Телятина - гемовое железо, а брокколи - витамин С.
Не пейте чай или кофе после еды, ведь танины блокируют усвоение.
Ингредиенты:
Сначала замаринуйте мясо на 1 час, запекайте при 180°C 45-50 мин. Брокколи отварите 3-4 мин и положите в холодную воду.
Морепродукты - третий источник гемового железа после печени и красного мяса. Добавьте лимонный сок - он улучшает усвоение железа.
Ингредиенты:
Сначала обжарьте морепродукты. Далее выложите зелень на тарелку, добавьте морепродукты и миндаль.
Все полейте соусом (майонез + лимон + чеснок) и украсьте лимоном.
Чечевица - лидер среди растений по содержанию негемового железа, перец - источник витамина С.
Тушите с томатами или перцем, ведь кислая среда поможет усвоить железо лучше.
Ингредиенты:
Помидоры ошпарьте кипятком и очистите от кожуры. Обжарьте овощи с перцем и чесноком, добавьте помидоры, затем чечевицу и немного воды.
Все тушите до готовности.
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