Топ-5 блюд, которые легко повышают уровень железа в организме

Свиная печень с гречкой и томатами

Печень - рекордсмен по гемовому железу, а гречка добавляет еще немного негемового.

Эксперт советует избегать молочных продуктов во время приготовления - они мешают усвоению железа.

Ингредиенты:

300 г печени

50 г гречки

1 лук

1 морковь

1 ст. л масла ГХИ

2-3 ст. л томатной пасты

специи

Печень очистите, отварите и в конце подсолите, обжарьте лук и морковь, добавьте печень, бульон и томатную пасту. Все хорошо протушите.

Далее отварите гречку и смешайте с печенью.

Свиная печень с гречкой и томатами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Печеночный паштет в духовке

Куриная или говяжья печень - источник хорошо усваиваемого гемового железа. Подавайте с болгарским перцем или томатами - витамин С усиливает усвоение.

Ингредиенты:

400 г печени

1 морковь

1 лук

1 яблоко

соль, лавровый лист

2-3 ст. л. воды

30-50 г масла

Приготовление:

нарезать все, сложить в форму, добавить специи и воду

запекать при 180 °C 20-30 мин

добавить масло и перебить блендером

Паштет из печени (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Телячий стейк с брокколи

Телятина - гемовое железо, а брокколи - витамин С.

Не пейте чай или кофе после еды, ведь танины блокируют усвоение.

Ингредиенты:

300 г телятины

брокколи

для маринада соевый соус, имбирь, чеснок, томатная паста, масло, специи

Сначала замаринуйте мясо на 1 час, запекайте при 180°C 45-50 мин. Брокколи отварите 3-4 мин и положите в холодную воду.

Телячий стейк с брокколи (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат из морепродуктов и зелени

Морепродукты - третий источник гемового железа после печени и красного мяса. Добавьте лимонный сок - он улучшает усвоение железа.

Ингредиенты:

микс зелени (100 г)

мидии (6-8 шт)

креветки (6-8 шт)

кальмары (50 г)

миндальные хлопья

бальзамический соус, лимон, оливковое масло

Сначала обжарьте морепродукты. Далее выложите зелень на тарелку, добавьте морепродукты и миндаль.

Все полейте соусом (майонез + лимон + чеснок) и украсьте лимоном.

Салат из морепродуктов и зелени (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Овощное рагу с чечевицей

Чечевица - лидер среди растений по содержанию негемового железа, перец - источник витамина С.

Тушите с томатами или перцем, ведь кислая среда поможет усвоить железо лучше.

Ингредиенты:

170 г чечевицы

150 г болгарского перца

250 г помидоров, острый перец

2 зубчика чеснока

100 г лука, масло ГХІ, специи

Помидоры ошпарьте кипятком и очистите от кожуры. Обжарьте овощи с перцем и чесноком, добавьте помидоры, затем чечевицу и немного воды.

Все тушите до готовности.

Овощное рагу с чечевицей (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)