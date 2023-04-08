Як підібрати модну стрижку за формою обличчя: 7 підказок від стиліста (фото)

Про те, як підібрати стрижку під індивідуальні параметри, розповіла стилістка Олена Шевченко на своїй сторінці в Instagram .

Як правильно підібрати стрижку

"Ваша зачіска - це основа вашої портретної зони. У вас можуть бути 100 разів натуральні коси по пояс, які перетворюють вас на пані передпенсійного віку, що самотужки, тими косами, тягне на собі 3 роботи та 2 дітей", - каже експерт.

Навіть довге волосся повинно мати форму, об‘єм та оформленість.

"Нема нічого страшного в тому, щоб його зрізати. Світ не перестане крутитись, а ви не перестанете бути жінкою. Скоріше навпаки - рівень сексуальності, жіночності та елегантності сягне тих висот, про які ви і не мріяли", - говорить Шевченко.

Пояснює, що довге волосся з посіченими, тонкими та пересушеними кінчиками грають з вами злий жарт. Адже довжина є, але вона має занедбаний та тьмяний вигляд.

Вдалий варіант стрижки (фото: purpur.stylist)

На що зважати при підборі стрижки

Ширина лоба . Якщо чоло високе, широке, та більше за інші частини обличчя, то вам не завадить легкий чубчик.

. Якщо чоло високе, широке, та більше за інші частини обличчя, то вам не завадить легкий чубчик. Співвідношення довжини та ширини обличчя . Якщо воно кругле, з активними щічками, то тут краще подовжені зачіски від середини шиї.

. Якщо воно кругле, з активними щічками, то тут краще подовжені зачіски від середини шиї. Для овальної та витягнутої форми - навпаки, зачіски в зоні підборіддя .

. Під тип підборіддя : якщо воно широке та масивне, тоді ніяких рівних зрізів чи акцентів. Обираємо стрижку типу каскаду.

: якщо воно широке та масивне, тоді ніяких рівних зрізів чи акцентів. Обираємо стрижку типу каскаду. Шия - якщо вона у вас коротка, то не треба вкорочувати її ще більше і різати зачіскою навпіл. Опускаємо довжину волосся до ключиць, або вже обираємо коротші варіанти типу піксі.

- якщо вона у вас коротка, то не треба вкорочувати її ще більше і різати зачіскою навпіл. Опускаємо довжину волосся до ключиць, або вже обираємо коротші варіанти типу піксі. Зріст. Довге волосся личить досить високим жінкам. Але майте на увазі, що воно потребує уваги та укладки. Сучасна стилістика (не плутати зі швидкоплинною та мінливою модою) поважає доглянутість та натуральність, але добре зроблену стайлінгом та феном.

Довге волосся личить досить високим жінкам. Але майте на увазі, що воно потребує уваги та укладки. Сучасна стилістика (не плутати зі швидкоплинною та мінливою модою) поважає доглянутість та натуральність, але добре зроблену стайлінгом та феном. Багатошаровість. Зачіска повинна мати об‘єм та рухатись, а не лежати прилизаним млинцем.

"Найтрендовіша стрижка та укладка - це каскад в стилі 90-х та бігуді. Коли величезний об‘єм і волосся падає, що на плечі шарами. Але перш ніж робити таку красу, пам‘ятайте, що вкладати таку зачіску треба хвилин 40, тримаючи руки догори", - каже стиліст.

Вдалі варіанти стрижки (фото: purpur.stylist)