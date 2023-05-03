Ці помилки у зачісці категорично не можна допускати зрілим жінкам, аби не виглядати старшими

Вдало підібрати зачіску, яка гармонійно підкреслюватиме риси обличчя, доволі складно. Але проблема ще й у тому, що навіть ідеальну зачіску іноді треба змінювати, аби йти "в ногу з часом" й мати актуальний вигляд. Особливо це необхідно зрілим жінкам, які роками ходять в одному образі.

Про те, які помилки у зачісці роблять жінок старшими, пише Express .

Які помилки у зачісці роблять вас старшими

Експерт по стилю Ерін Басбі розповіла, що варто зробити зі своїм волоссям, щоб виглядати молодшими.

Вона наголошує, що зрілі жінки ризикують виглядати старшими за реальний вік, якщо відмовляться змінювати свою стандартну зачіску, з якою вони вже протягом багатьох років.

"Одна і та сама зачіска протягом 20 років - це помилка стилю, яка може зробити жінок візуально старшими", - каже Ерін.

Жінки, які щодня укладають своє волосся однаково - і тут навіть неважливо, яка саме це зачіска - "ризикують" накинути собі зайвих років.

Яким зачіскам варто надати перевагу

Не обов’язково йти в ногу з кожним трендом у зачісках, але час від часу легкі зміни допоможуть створити більш актуальний вигляд.

При цьому експертка наголошує, що не означає, що жінці потрібно різко з білявки стати брюнеткою. Вона радить експериментувати зі стилями.

Наприклад, ті, хто завжди має хвилясте волосся, можуть час від часу його випрямляти.

Навіть зміна проділу волосся може мати велике значення: у той час, як проділ посередині є елегантною класикою, то зміщення його набік може додати об’єм одній стороні.

Для тих, хто не хоче кардинально змінювати довжину чи колір волосся, зміна стилю може оновити образ.

Також експертка радить уникати занадто великої кількості косметичних засобів на волоссі. А ще - користуватись якісними фенами та плойками, аби максимально дбайливо робити укладки. Ключовим, звичайно, є якісний догляд за волоссям, воно має бути здоровим і блискучим.