Топ-5 древних животных, в чье существование трудно поверить

Большинство ученых сходятся во мнении, что живые существа эволюционировали путём естественного отбора, избавляясь от неблагоприятных частей тела и развивая благоприятные. Хотя это медленный процесс, он обычно приводит к созданию совершенно новых, и часто странных видов животных.

Гигантский тасманийский дьявол

Сумчатый лев (Thylacoleo carnifex) - вымерший, мясоядный и похожий на тасманийского дьявола. Он был больше, свирепее и страшнее современного потомка, с мощными челюстями, крепкими костями и сверхострыми зубами. Исследователи шутя сравнивают его с "тасманским дьяволом на стероидах".

Взрослый сумчатый лев в среднем весил 90 кг и несомненно победил бы современного в бою. Древнее животное также было более эффективным охотником, способным убить большую добычу за считанные секунды. В то же время льву нужно около 15 минут, чтобы убить крупное животное.

Хотя сумчатый лев поражает, у него был один большой недостаток: его позвоночник был недостаточно гибким, чтобы позволять преследовать жертву. К тому же его передние конечности и ключицы были слишком сильными и тяжелыми. Сумчатый лев компенсировал недостаток, набрасываясь на свою добычу из-за деревьев и холмов.

Как выглядел древний сумчатый лев (изображение: Википедия)

Общий предок медведей, кошек, львов, тигров и собак

Маленький Dormaalocyon latouri - одно из самых интересных животных, когда-то существовавших. Он является общим предком более 280 современных видов, включая тигров, львов, собак, тюленей, медведей и даже домашних кошек. Известно, что он жил на деревьях и весил менее 1 кг.

Исследователи смогли подробнее изучить животное, когда обнаружили окаменелость в возрасте 55 миллионов лет в Дормале, Бельгия. Они предположили, что внешность животного напоминала что-то между небольшой пумой и белкой. Он жил на деревьях, откуда нападал на более мелких животных и даже насекомых.

Предок современных млекопитающих (изображение: Википедия)

Маленький мамонт

Mammuthus creticus был маленьким мамонтом, жившим на острове Крит в Средиземном море. Он был около 1 метра высотой, что примерно равно росту современного слоненка. Сначала ученые ошибочно полагали, что первая найденная окаменелость этого мамонта – это детеныш, но позже выяснили, что это отдельный вид мамонта.

Позднее ученые нашли другую окаменелость этого вида, исследования показали, что останки принадлежали особи ростом всего 1,13 метра и весом около 310 кг. Сначала также считали, что это слоненок, но потом поняли, что это был настоящий мамонт, поскольку его бивни были более изогнутыми, а тело крупнее, чем у слонёнка.

Mammuthus creticus является примером карликовости, когда животные на островах эволюционируют, становясь меньше из-за ограниченных ресурсов или отсутствия хищников. Это явление наблюдается у многих животных, включая слонов, оленей, бегемотов и даже вымерших видов людей, таких как Homo floresiensis.

Зубы критского карликового мамонта (изображение: Википедия)

Молотоголовая рептилия

Atopodentatus unicus был изучен после того, как его ископаемые останки обнаружили на юге Китая в 2014 году. Он получил такое название из-за своей удивительной морды, что в переводе с латыни означает "уникальный, со странными зубами".

Это существо было размером с крокодила. Однако вместо характерной для крокодила V-образной морды он имел морду в форме молота. Однако рептилия никогда не являлась хищником и охотником, а питалась только растениями с морского дна.

Ученые обнаружили, что этот вид имел два набора зубов. У рептилии были зубчики по краю рта и игольчатые глубоко внутри рта. Кольцеобразные зубы использовались для вырывания растений из морского дна. Тем временем игольчатые зубы служили как сито, задерживавшее растения, позволяя воде стекать обратно в море.

Реставрация внешнего вида диноцефалозавра (изображение: Википедия)

Древние крокодилы Сахары

Сто миллионов лет назад Сахара была густыми джунглями, наполненными странными существами, включая несколько вымерших видов крокодилов. Исследователи обнаружили некоторых.

Один из них - 6-метровый Kaprosuchus saharicus буквально крокодил-кабан (он же BoarCroc), у которого ноги находились под телом, а не на боку, как у современных потомков. У BoarCroc также была бронированная пасть, заполненная кинжалообразными зубами, а его морда напоминала морду кабана.

Древний крокодил Капрозух (изображение: Википедия)

Позже исследователями были обнаружены другие виды крокодилов, ныне считающихся вымершими. Среди них Araripesuchus rattoides (также RatCroc), Araripesuchus wegeneri (также DogCroc) и Anatosuchus minor (также DuckCroc). Первые два вида питались растениями.

У DogCroc была собачья морда, а у DuckCroc одна половина морды была длиннее другой. Также известно, что RatCroc использовал для копания два своих передних зуба, выступавших вперед, подобно как у крыс или мышей.

Самым удивительным считается Laganosuchus thaumastos, длиной 6 метров, которого называли "PancakeCroc" из-за его необычно плоской, длиной 1 метр и похожей на блин голову. Исследователи считают, что крокодил просто отдыхал с открытым ртом, терпеливо ожидая жертву, которая ничего не подозревая сама садилась ему в рот.

Реконструкция древнего вида Laganosuchus thaumastos (изображение: Википедия)