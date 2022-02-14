Топ-5 способов снять стресс и нервное напряжение всего за несколько минут

"Управление стрессом может иметь решающее значение для того, чтобы помочь вам справляться со стрессом здоровым способом. Важно признать это чувство и использовать стратегии преодоления", - говорит Мелисса Дауд, лицензированный брачный и семейный терапевт.

В противном случае стресс может стать хроническим, что может нанести вред вашему здоровью и нанести ущерб вашему телу как физически, так и психически, говорит Дауд, добавляя, что это может привести к таким симптомам, как упадок сил и головные боли, или в конечном итоге способствовать более серьезным состояниям, таким как аутоиммунные заболевания, диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление или ожирение.

Вот пять быстрых техник, которые помогут вам разорвать цикл стресса за пять минут (или меньше), чтобы вы могли успокоиться, переориентироваться и заняться своими делами.

1. Сделайте несколько глубоких вдохов

"Существует очень тесная связь между дыханием и телом", - говорит Мишель Доссетт, доктор медицинских наук, доцент медицины в Гарвардской медицинской школе. По данным Американской кардиологической ассоциации, когда вы испытываете стресс, ваше дыхание может учащаться, что повышает кровяное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений.

"Но когда ваше дыхание спокойное и размеренное, ваше тело тоже успокаивается, - говорит она. - Я видела, как пациенты избавлялись от приступов паники, используя диафрагмальное дыхание для изменения своего психического состояния".

2. Выйдите на улицу

Еще один мгновенный способ снять стресс - это провести время на свежем воздухе, - говорит Холли Шифф, клинический психолог.

Исследования подтверждают это. Одно исследование, опубликованное в сентябре 2014 года в журнале Environment and Behavior, показало, что люди, которые просто смотрели на изображения деревьев, сообщали о том, что чувствовали меньше стресса.

Согласно статье, опубликованной в октябре 2014 года в Frontiers in Psychology, окружающая среда может автоматически привлекать внимание, вызывая чувство удовольствия. По данным Университета Миннесоты, люди, как правило, очарованы природой, и пребывание на свежем воздухе может отвлечь вас от всего, что вас беспокоит.

3. Составьте список

Много дел (особенно при дефиците времени) иногда может повергнуть человека в состояние стресса и беспокойства. По данным Queensland Health, в этих случаях может помочь записать все, что у вас на уме.

Перенос задач из головы на лист бумаги может быть очень полезен. Это может помочь вам расставить приоритеты и сосредоточиться на том, что находится перед вами, а не беспокоиться о том, что что-то может ускользнуть.

Список дел на бумаге поможет вам успокоиться (фото: freepik.com)

4. Используйте приложение для медитации

По данным клиники Майо, медитация может вызвать чувство спокойствия, умиротворения и равновесия, что особенно полезно в те моменты, когда вы чувствуете что угодно, но только не спокойствие. Самое замечательное в медитации то, что вы можете практиковать ее, где бы вы ни находились.

По данным Американской кардиологической ассоциации, медитация может помочь вам успокоиться и обрести перспективу. Может быть, вы решите, что то, что загнало вас в тупик, в конце концов, не так уж и важно.

5. Поиграйте

Поприветствуйте своего внутреннего ребенка и поиграйте со спиннером или мячиком для снятия стресса, когда стресс вызывает у вас раздраженное настроение. Эти простые игрушки могут показаться более подходящими для школьника, но если взять мячик для снятия стресса и несколько раз сильно сжать его, это может прервать напряженный ход мыслей, и то же самое касается спиннера.