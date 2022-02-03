Берем гнев и ярость под контроль: как справиться с негативными эмоциями

Гнев – это нормальная реакция человека на какие-то факторы и без причины обычно его не бывает. Он провоцирует человека на конкретные действия, но совершенно не дает права впадать в истерику, проявлять жестокость по отношению к себе или другим.

Специалист по психическому здоровью Дэн Бейтс рассказал в своем блоге, какие способы помогут взять под контроль гнев и ярость.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, 85% всех заболеваний человека связаны с эмоциональным состоянием. То есть, от эмоционального состояния сильно зависит и физическое.

Постоянные стрессы, гнев, ярость, раздражение – это все разрушает здоровье человека в разы быстрее инфекций, а еще и сокращает продолжительность жизнь и делает людей несчастными.

Длительный и хронический гнев приводит к головным болям, проблемам с пищеварением, бессоннице, повышенной тревожности, проблемам с давлением, кожей и увеличивает риск развития инсульта или инфаркта.

По словам специалиста, пре переходе гнева в стадию ярости, человек перестает контролировать ситуацию и способен совершать поступки, о которых позже горько сожалеет.

Как взять гнев под контроль

1. Используйте любые способы ухода за собой. Это могут быть физические упражнения, секс, хобби, тесное общение с друзьями, родными, коллегами и здоровое питание.

Все эти факторы помогают поддерживать эмоциональное здоровье и служат буфером для гнева.

2. Берите тайм-ауты. Всегда давайте себе время остыть, если сильно разозлились. Это уменьшит острое чувство гнева и позволит мозгу направить ресурсы в те области, которые отвечают за контроль импульсов и критическое мышление.

А вы получите время подумать и оценить ситуацию, а не слепо реагировать.

3. Сохраняйте перспективу. Старайтесь увидеть всю картину в целом. Гнев имеет положительные и отрицательные стороны и это не всегда плохо. Но взгляд с перспективой позволит сделать мудрый выбор.

Порой уместно выразить свой гнев и позволить ему побудить вас к действию. А в других ситуациях нужна именно холодная голова. Хитрость заключается в том, чтобы различать все варианты.

4. Ищите свои глушители. Иногда вам нужно просто выговориться кому-то: позвонить другу, пойти выпить с коллегой или заняться чем-то с членами семьи и дать волю своим чувствам.

Выпускайте свое разочарование, но только в здоровом направлении. Полезным может оказаться физическая нагрузка: пробежка, прогулка, игра в баскетбол.

5. Самопонимание. Гнев – это реакция на то, что происходит и его не бывает без причины. Вам нужно понять, что именно вызвало ваш гнев. Понимание первоначальных причин гнева и четкие стратегии помогут вам взять ситуацию под контроль.

6. Выражайте гнев без нападения. Злость – это нормальный аспект жизни. И выражение своего гнева – тоже. Но не допускайте выражение гнева в виде нападения на других.

Это не нормально. Злость не дает права впадать в истерику, быть жестокими по отношению к другим или вести себя необдуманно.