Хто розумніший за пуделя? Топ-5 собак, які вражають інтелектом

Як вибрати найрозумнішого друга

Коли мова йде про визначення, які собаки вважаються розумними, а які - не дуже, все не так просто, як здається. Тести на інтелект собак часто засновані на бажанні собаки отримати смаколики або іграшки, тому результати можуть залежати від того, наскільки собака любить ласощі.

Протягом сотень років люди вибирали собак для виконання певних робіт, тому деякі породи виявляються кращими у певних навичках, ніж інші. Наприклад, гончаки можуть слідувати за слідами навіть за кілька днів протягом сотень кілометрів, а бордер-коллі демонструють неймовірні трюки та спритність.

Проте деякі породи собак надзвичайно добре вчаться нового, включаючи трюки та команди.

Бордер-колі

Вони - справжні чемпіони у вихованні.

Розум, енергія та готовність до праці дозволили їм зайняти перше місце у списку найрозумніших порід собак. Вони заслужили це місце на вершині завдяки рейтингу відомого кінолога Стенлі Корена.

Цуценя бордер-коллі забарвлення блю-мерль (фото: Вікіпедія)

Дивовижно, але більшість бордер-колі можуть вивчити нову команду менше ніж за п'ять секунд і виконувати її у 95% випадків. Вони навіть вміють використовувати спеціальний погляд, який лякає домашню худобу. Але вони також можуть використовувати цей погляд і на вас, щоб спробувати забрати ваш сендвіч.

Найрозумніша собака у світі - бордер-колі на ім'я Чейзер. Вона не тільки знає назви всіх своїх 1000 унікальних іграшок, вона знає величезну кількість слів і приносить речі, коли їх просять. Схоже, вона має дивовижні здібності та інтелект дитини.

Бордер-коллі пасе овець (фото: Вікіпедія)

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка - дуже популярна порода собак, і це завдяки їхньому величезному інтелекту.

Надзвичайно адаптовані та навчальні, німецькі вівчарки завжди мають популярність серед військових, поліції та служб безпеки, оскільки їх легко навчити винюхувати бомби, наркотики та навіть людей.

Завдяки потужному носу їх також часто використовують у ролі пошуково-рятувальних собак. Здатність німецьких вівчарок вчитися нового також означає, що вони стали першими собаками-поводирями.

Якщо ви хочете взяти німецьку вівчарку як свого улюбленця, вам варто знати, що ці собаки потребують багато уваги та тренувань. Вони дуже розумні, але для розвитку своїх здібностей вони потребують дресування й активної взаємодії з вами. Якщо у вас мало вільного часу для вправ та гри, то ця порода, можливо, не найкращий вибір для вас.

Також важливо усвідомити, що ця порода може мати проблеми зі здоров'ям. Тому рекомендується ретельно дослідити це питання і купувати цуценя лише від заводчиків, які мають відповідний дозвіл та проводять тести на здоров'я.

Німецька вівчарка на горі (фото: Вікіпедія)

Пудель

Ці собаки набагато більше, ніж звичайний компаньйон. Багато хто вважає, що пуделі - це не більше ніж пухнасті модні аксесуари. Але чи знаєте ви, що вони є однією з найрозумніших порід собак і мають надзвичайно високий робочий інтелект?

Багато людей забувають про робоче коріння пуделів, але насправді їх розводили для того, щоб діставати предмети з води, що робить цих собак приголомшливими плавцями.

Звичайний пудель (фото: Вікіпедія)

Це неймовірно розумна порода собак, вони можуть читати мову людського тіла, а іноді навіть передбачають дії свого власника, перш ніж він заговорить чи починає жестикулювати.

Пуделі відомі своєю великою здатністю до навчання. Вони з любов'ю приймають нові знання та завжди готові до викликів. Особливість цієї породи полягає в тому, що вони гіпоалергенні, що робить їх ідеальними для людей з алергією на собак.

Великий пудель червоного забарвлення (фото: Вікіпедія)

Чорно-білий пудель, забарвлення "арлекін" (фото: Вікіпедія)

Папійон

Папійони - це найрозумніші серед іграшкових собак. Вони активні та чудово підходять для ролі сторожа, хоча їхній розмір невеликий. Спочатку їх використовували для полювання на гризунів та рятування від шкідників.

Ці маленькі собаки володіють великим інтелектом та часто перемагають на змаганнях зі слухняності. Вони також активно займаються різними видами собачих спортивних змагань та ідеально підходять для прогулянок на свіжому повітрі.

Як виглядає собака породи папійон (фото: Вікіпедія)

Англійський спрингер-спанієль

Англійські спрингер-спанієлі - це не лише пухнасті та доброзичливі собаки, які завжди цікавляться світом навколо. Вони також дуже розумні та вроджені спортсмени.

Ці собаки надзвичайно швидко вивчають складні трюки, які ви тільки зможете придумати. Однак важливо тримати їх на повідці під час прогулянок, оскільки спанієлі люблять переслідувати кожного птаха або гризуна, який потрапить у їхнє поле зору.

Англійські спрингер-спанієлі (фото: Вікіпедія)