Не купуй це морозиво: як за 10 секунд розпізнати фальшивку в магазині

Ви навіть не уявляєте, скільки "хімії" може містити звичайне морозиво з полиці супермаркету. Але є простий спосіб розпізнати фальшивку за лічені секунди - просто подивіться уважніше.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ключові ознаки, які допоможуть розпізнати морозиво з надлишком штучних добавок або порушеннями умов зберігання.

Склад: менше - краще

Найякісніше морозиво має простий склад: молоко, вершки, цукор, натуральні ароматизатори. Все. Наявність довгого переліку інгредієнтів, особливо з позначками Е, може свідчити про використання штучних добавок.

Особливо слід уникати продуктів з Е407 (карагенан), Е466 (карбоксиметилцелюлоза) та Е476 (соєвий лецитин), які можуть викликати алергічні реакції або розлади травлення.

ДСТУ: орієнтир якості

Звертайте увагу на маркування ДСТУ на упаковці. Морозиво, виготовлене за стандартом ДСТУ 4733:2007, містить лише молочні жири та не має рослинних замінників.

А от інші стандарти, такі як ДСТУ 4734:2007 або ДСТУ 4735:2007, допускають використання рослинних жирів та інших добавок.

Температура та консистенція

Морозиво повинно зберігатися при температурі не вище -18 градусів. Якщо продукт м'який на дотик або має деформовану форму, це може свідчити про порушення температурного режиму та повторне заморожування, що сприяє розвитку бактерій.

Колір та текстура

Якщо говорити про фруктове морозиво, то його надто яскравий або неприродний колір може вказувати на наявність штучних барвників. Якісний продукт має однорідну текстуру без кристалів льоду. Наявність кристалів майже завжди свідчить про порушення умов зберігання.

Термін придатності

Мало хто знає, але морозиво може зберігатися до двох років. Однак найкраще все ж обирати продукт зі свіжим терміном виготовлення. Чим менше часу пройшло з моменту виробництва, тим вища ймовірність збереження смакових якостей та відсутності шкідливих бактерій.