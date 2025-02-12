Топ-3 рецептів десертів та випічки до Дня святого Валентина, які зачарують другу половинку

Печиво у вигляді серденьок

Печиво у вигляді серденьок - мила випічка до Дня Закоханих (фото: Freepik)

Печиво у вигляді серденьок - проста випічка, яка сподобається тим, хто не надто любить десерти з кремом. Для приготування цієї випічки на День святого Валентина потрібні ці інгредієнти:

борошно - 320 г

яйця - 3 шт.

цукор - 100 г

сіль - 2 г

сметана - 100 мл

крохмаль - 40 г

розпушувач - 7 г

цукор ванільний - 10 г

Як готувати печиво у вигляді серденьок

Для того, щоб приготувати романтичне печиво до Дня святого Валентина, розбийте яйця в миску, всипте до них сіль та цукор. Ретельно перемішайте суміш, після чого додайте сметану.

Ще раз перемішайте інгредієнти та поступово додайте попередньо просіяне борошно разом з ванільним цукром, крохмалем та розпушувачем. Готове тісто буде трохи липким.

Присипте борошном робочу поверхню та розкачайте тісто на пласт завтовшки 5 мм. Виріжте з нього серденька за допомогою формочки, перекладіть їх на заставне пергаментом деко.

Випікайте печиво у вигляді серденьок близько 12 хвилин при температурі 180 градусів. Охолоджену випічку присипте цукровою пудрою.

Полуничний чизкейк у банках

Полуничний чизкейк у банках - стильний десерт до Дня святого Валентина (ілюстративне фото: Freepik)

Чизкейк - ідеальний солодкий десерт для свята закоханих. Щоб зробити його незабутнім, приготуйте чизкейк у банках. Така стильна подача додає особливої романтики та створює святкову атмосферу.

Для приготування цього десерту потрібні наступні інгредієнти:

вода - 650 мл

печиво "топлене молоко" - 350 г

кисломолочний сир - 400 г

сметана - 250 мл

масло - 110 мл

згущене молоко - 2 ст. л.

желатин - 20 г

цукор - 140 г

ванільний цукор - 10 г

полуничне желе - 90 г

полуниця - 300 г

Як готувати полуничний чизкейк у банках

Для приготування полуничного чизкейка без випікання, подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера. Розтопіть масло та змішайте його з крихтою, додавши згущене молоко.

Розкладіть суміш по баночках та щільно утрамбуйте шар. Помістіть баночки в холодильник на 15 хвилин, а тим часом приготуйте наповнення.

Залийте желатин 250 мл гарячої води, розмішайте до однорідної консистенції. Потім густий желатин необхідно підігріти для розтоплення і охолодити до кімнатної температури.

В окремій мисці перебийте сир зі сметаною, звичайним та ванільним цукром до однорідності. Додайте желатин і перемішайте масу. Розлийте сирну начинку по баночках і поставте чизкейк в морозилку на 20 хвилин.

Тим часом залийте полуничне желе водою, перемішавши суміш до однорідної консистенції. Свіжі або попередньо розморожені ягоди полуниці наріжте на невеликі шматочки та розкладіть по баночках.

Залийте чизкейк полуничним желе кімнатної температури та помістіть в холодильник до повного застигання, накривши баночки кришками або харчовою плівкою.

Яблучний тарт

Яблучний тарт - класична випічка до свята (скриншот / Simple Plate)

Яблучний тарт - класична випічка, яка може стати чудовим десертом на День святого Валентина. Щоб приготувати ароматний і ніжний яблучний тарт, потрібні ці інгредієнти:

печиво - 200 г

сік лимона - з 0,5 лимона

мигдаль - 70 г

вершкове масло - 80 г

яблука - 4 шт.

яйце - 3 шт.

молоко - 150 г

мед - 3 ст. л.

цукор - 2 ст. л.

Як готувати яблучний тарт

Для приготування основи яблучного тарту подрібніть печиво та мигдаль в крихту та змішайте з розтопленим вершковим маслом. Викладіть "тісто" у форму для випікання у вигляді серця та щільно утрамбуйте, сформувавши стінки.

В глибоку миску налийте холодну воду та додайте сік з половинки лимона - це зробить яблука більш м'якими. Видаліть з яблук насіння та плодоніжку, а потім наріжте фрукти на тонкі скибочки.

Спершу помістіть яблука в миску з холодною водою та лимонним соком, а потім злегка промокніть паперовими рушниками. Складіть з шматочків яблук троянди, які необхідно викласти в форму з тістом.



Як готувати яблучний тарт (скриншот / Simple Plate)

Змішайте 1 яйце з 2 жовтками, додавши цукор та молоко. Залийте сумішшю тарт і випікайте десерт протягом 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Для того, щоб десерт був ще смачнішим, змастіть його розтопленим медом з невеликою кількістю масла і випікайте ще протягом 10 хвилин.