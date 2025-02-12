Топ-3 рецептов десертов и выпечки ко Дню святого Валентина, которые очаруют вторую половинку

Печенье в виде сердечек

Печенье в виде сердечек - милая выпечка ко Дню Влюбленных (фото: Freepik)

Печенье в виде сердечек - простая выпечка, которая понравится тем, кто не слишком любит десерты с кремом. Для приготовления этой выпечки на День святого Валентина нужны эти ингредиенты:

мука - 320 г

яйца - 3 шт.

сахар - 100 г

соль - 2 г

сметана - 100 мл

крахмал - 40 г

разрыхлитель - 7 г

сахар ванильный - 10 г

Как готовить печенье в виде сердечек

Для того, чтобы приготовить романтическое печенье ко Дню святого Валентина, разбейте яйца в миску, всыпьте к ним соль и сахар. Тщательно перемешайте смесь, после чего добавьте сметану.

Еще раз перемешайте ингредиенты и постепенно добавьте предварительно просеянную муку вместе с ванильным сахаром, крахмалом и разрыхлителем. Готовое тесто будет немного липким.

Присыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Вырежьте из него сердечки с помощью формочки, переложите их на заставленный пергаментом противень.

Выпекайте печенье в виде сердечек около 12 минут при температуре 180 градусов. Охлажденную выпечку присыпьте сахарной пудрой.

Клубничный чизкейк в банках

Клубничный чизкейк в банках - стильный десерт ко Дню святого Валентина (иллюстративное фото: Freepik)

Чизкейк - идеальный сладкий десерт для праздника влюбленных. Чтобы сделать его незабываемым, приготовьте чизкейк в банках. Такая стильная подача добавляет особой романтики и создает праздничную атмосферу.

Для приготовления этого десерта нужны следующие ингредиенты:

вода - 650 мл

печенье "топленое молоко" - 350 г

творог - 400 г

сметана - 250 мл

сливочное масло - 110 мл

сгущенное молоко - 2 ст. л.

желатин - 20 г

сахар - 140 г

ванильный сахар - 10 г

клубничное желе - 90 г

клубника - 300 г

Как готовить клубничный чизкейк в банках

Для приготовления клубничного чизкейка без выпекания, измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите масло и смешайте его с крошкой, добавив сгущенное молоко.

Разложите смесь по баночкам и плотно утрамбуйте слой. Поместите баночки в холодильник на 15 минут, а тем временем приготовьте наполнение.

Залейте желатин 250 мл горячей воды, размешайте до однородной консистенции. Затем густой желатин необходимо подогреть для растапливания и охладить до комнатной температуры.

В отдельной миске перебейте творог со сметаной, обычным и ванильным сахаром до однородности. Добавьте желатин и перемешайте массу. Разлейте творожную начинку по баночкам и поставьте чизкейк в морозилку на 20 минут.

Тем временем залейте клубничное желе водой, перемешав смесь до однородной консистенции. Свежие или предварительно размороженные ягоды клубники нарежьте на небольшие кусочки и разложите по баночкам.

Залейте чизкейк клубничным желе комнатной температуры и поместите в холодильник до полного застывания, накрыв баночки крышками или пищевой пленкой.

Яблочный тарт

Яблочный тарт - классическая выпечка к празднику (скриншот / Simple Plate)

Яблочный тарт - классическая выпечка, которая может стать отличным десертом на День святого Валентина. Чтобы приготовить ароматный и нежный яблочный тарт, нужны эти ингредиенты:

печенье - 200 г

сок лимона - из 0,5 лимона

миндаль - 70 г

сливочное масло - 80 г

яблоки - 4 шт.

яйцо - 3 шт.

молоко - 150 г

мед - 3 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

Как готовить яблочный тарт

Для приготовления основы яблочного тарта измельчите печенье и миндаль в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите "тесто" в форму для выпекания в виде сердца и плотно утрамбуйте, сформировав стенки.

В глубокую миску налейте холодную воду и добавьте сок из половинки лимона - это сделает яблоки более мягкими. Удалите из яблок семена и плодоножку, а затем нарежьте фрукты на тонкие ломтики.

Сначала поместите яблоки в миску с холодной водой и лимонным соком, а затем слегка промокните бумажными полотенцами. Составьте из кусочков яблок розы, которые необходимо выложить в форму с тестом.



Как готовить яблочный тарт (скриншот / Simple Plate)

Смешайте 1 яйцо с 2 желтками, добавив сахар и молоко. Залейте смесью тарт и выпекайте десерт в течение 35 минут при температуре 180 градусов.

Для того, чтобы десерт был еще вкуснее, смажьте его растопленным медом с небольшим количеством масла и выпекайте еще в течение 10 минут.