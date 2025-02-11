Топ-3 страв для романтичної вечері у День святого Валентина
День святого Валентина - це особлива дата, коли кожна пара хоче провести час разом і створити атмосферу романтики. Важливу роль у цьому святі грає вечеря.
РБК-Україна (проєкт Styler) підготували нескладні рецепти вишуканих і водночас ситних страв для романтичної вечері в День Закоханих.
Стейк з яловичини з соусом з червоного вина
Стейк з яловичини - чудовий вибір для романтичної вечері (ілюстративне фото: Freepik)
Ніжне м'ясо яловичини, обсмажене до золотистої скоринки і полите ароматним соусом з червоного вина - це класика романтичної вечері. Додайте до цього гарнір з тушкованих овочів або картоплі пюре і ви отримаєте ідеальну страву для двох.
Для приготування цієї ситної романтичної вечері потрібні такі продукти:
- стейк - 2 шт.
- цибуля шалот - 1 шт.
- часник - 1-2 зубчики
- сіль - 2,5 ч. л.
- масло - 4 ст. л.
- розмарин або чебрець - 2-3 гілочки
- оцет бальзамічний - 2 ст. л.
- яловичий бульйон - 1,5 склянки
- сухе червоне вино - 1 склянка
- мелений перець - 0,5 ч. л.
Як готувати стейк з яловичини з соусом з червоного вина
Перед приготуванням залиште стейки на столі, щоб вони нагрілися до кімнатної температури, після чого просушіть їх паперовими рушниками. Завдяки цьому м'ясо матиме кращу скоринку.
Подрібніть ножем цибулю, а часник почистьте і розчавіть. Рівномірно присипте м'ясо сіллю з кожного боку.
Розігрійте пательню на сильному вогні та обсмажте стейки до скоринки, протягом 2 хвилин з кожного боку. Після цього готуйте стейки близько 10 хвилин, до бажаного ступеня просмажування.
Перекладіть м'ясо на тарілку, а тим часом приготуйте соус з червоного вина. Зменште вогонь до середнього, всипте в пательню цибулю, додавши масло.
Коли цибуля стане м'якою, додайте часник, розмарин та оцет та обсмажуйте цибулю до зарум'янення. Після цього влийте бульйон та вино і варіть соус до загустіння близько 7-9 хвилин.
Приберіть з рідини трави, додайте сіль та перець. Перед подачею розріжте стейк поперек волокон та полийте соусом з червоного вина.
Лосось у вершковому соусі з лимоном
Лосось у вершковому соусі - смачна вечеря в День Закоханих (ілюстративне фото: Freepik)
Лосось - це не тільки корисна, але й дуже елегантна риба, яка ідеально підходить для святкової вечері. Приготований в вершковому соусі з лимоном, він має ніжний смак і стане чудовим доповненням до будь-якої романтичної атмосфери.
Щоб приготувати таку вишукану страву, знадобляться ці продукти:
- філе лосося - 2 шт.
- сіль - до смаку
- перець - до смаку
- масло - 2 ст. л.
- часник - 1 зубчик
- жирні вершки - 1/2 склянки
- лимонний сік - 2 ч. л.
- сушений кріп - щіпка
Як готувати лосося у вершковому соусі
Щоб приготувати філе лосося в вершковому соусі з лимоном, посоліть і поперчіть рибу. Розтопіть половину масла пательні, на середньому вогні.
Обсмажте лосося шкіркою догори до золотистої скоринки, близько 5-7 хвилин. Після цього переверніть рибу та смажити до готовності близько 5 хвилин.
Тим часом розтопіть в каструлі решту масла. Почистьте та розчавіть часник, додайте його до масла, а за хвилину влийте вершки.
Помішуючи, готуйте соус близько 2 хвилин, після чого додайте лимонний сік та кріп. Викладіть філе лосося на тарілки та полийте вершковим соусом.
Паста з морепродуктами
Паста з морепродуктами - ефектний варіант страви у День святого Валентина (ілюстративне фото: Freepik)
Паста з морепродуктами - вишукана страва для романтичної вечері на День святого Валентина. Крім неповторного смаку, паста відрізняється простим приготуванням.
Для цієї вишуканої страви на День святого Валентина знадобляться наступні продукти:
- фетучіне - 400 г
- суміш морепродуктів - 350-400 г
- вершки - 2 склянки
- цибуля - 1 шт.
- петрушка - пучок
- базилік - 3-4 листочки
- чебрець - 2 гілочки
- сіль - 2 ч. л.
- перець - до смаку
- сир - до смаку
Як готувати пасту з морепродуктами
Для того, щоб приготувати вишукану пасту з морепродуктами на День святого Валентина, відваріть макаронні вироби відповідно до інструкції. Почистьте і подрібніть цибулю, а сир натріть на тертці.
Для приготування соусу прогрійте вершки на середньому вогні, не доводячи їх до кипіння. Зменште вогонь, додайте цибулю, сіль та перець до смаку, а також подрібнену зелень. Готуйте соус близько 7-8 хвилин до загустіння.
В окремому посуді відваріть до готовності морепродукти. Важливо не переварити їх, інакше вони втратять смак. Перекладіть морепродукти в соус, разом з тертим сиром. Викладіть макарони на тарілки та полийте соусом з морепродуктами.
До речі, раніше ми розповідали про романтичні місця в Україні, куди можна вирушити на День Закоханих.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: The Kitchn, Allrecipes.