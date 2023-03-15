Топ 5 порід котів, які не линяють: ідеально підійдуть для життя у квартирі (фото)

Девон-рекс

Ця порода має коротку шерсть, завдяки чому їхнє линяння мінімальне. Їхньою особливістю є шерстяний покрив без остьового волосся, тільки з коротким підшерстком. Він майже не осипається.

Усі породи рексів дуже активні та грайливі. Найбільше їх люблять за великі вуха та очі. До речі, часто цих тварин називають "котами-ельфами".

Порода Девон-рекс (фото: petsi.net)

Бенгальський кіт

У цих котів є одне-єдине линяння за все життя - в період між чотирма та дев'ятьма місяцями. У цей час вони покриваються не дуже гарною шерстю, але згодом стають власниками блискучого майже леопардового хутра.

Інші линяння протягом життя дуже мінімальні та непомітні. Для того, щоб цього уникнути, достатньо розчісувати кота раз на тиждень.

Бенгальський кіт (фото: kotomaniya.com.ua)

Орієнтальні коти

Ця порода - ще один власник короткої шерсті, яка майже не осипається та щільно прилягає до шкіри. Якщо любите гладити котів, тоді орієнтали точно для вас, адже самі обожнюють фізичний контакт із людиною.

А ще вони досить балакучі як для представників котячого роду.

Орієнтальний кіт (фото: kotomaniya.com.ua)

Сфінкси

Оскільки ці котики є абсолютно безшерстими, то й зайвих клопотів із прибиранням не завдадуть. На їхньому тілі присутні лише окремі волоски довжиною не більше двох міліметрів, які повністю або частково покривають тіло.

Однак улюбленця потрібно щодня протирати теплою вологою тканиною або вологими серветками, а також регулярно купати. Загалом їхня шкіра дуже ніжна та миттєво реагує на всі подразники.

Сфінкс (фото: petsi.net)

Курильський бобтейл

Їхня шерсть не лише коротка, але й не вимагає особливого догляду. Шерстяний покрив бобтейлів довгий і твердий, тому не осипається. До того ж у хутрі не утворюється ковтунів, тому розчісування також не буде складним.

Єдине линяння, притаманне для цієї породи, - це в дитинстві, коли пух змінюється на постійну шерсть.

Порода Курильський бобтейл (фото: petsi.net)