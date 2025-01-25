Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром Зеленським

25 січня день народження святкує Володимир Зеленський. За час свого президентства під час повномасштабної війни він став символом незламності та мужності українського народу. Його образ з'являвся на обкладинках найвідоміших світових глянців, що підкреслює визнання його ролі на міжнародній арені.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найяскравіші з них.
Володимир Зеленський потрапляв на обкладинки світових видань ще до початку повномасштабної війни. Перший раз це сталося у грудні 2019 року, коли журнал Time розмістив його зображення. Тоді він став першим президентом України, чиє фото було опубліковано в такому міжнародному виданні.
У квітні 2022 року журнал Time знову помістив Володимира Зеленського на обкладинку. Однак це була вже не перша публікація такого роду після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Одним із перших на початку війни фото Президента України на обкладинці розмістило італійське видання Vanity Fair. Їхній випуск із синьо-жовтими акцентами в заголовках побачив світ уже на початку березня.
У березні обкладинку польського тижневика Newsweek прикрасило фото президента України із промовистим заголовком "Лідер вільного світу".
Наприкінці року журнал Time назвав Володимира Зеленського людиною року. Разом із президентом це почесне звання отримав увесь український народ, чий незламний дух вражав світ протягом 2022-го.