Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром Зеленским

25 января день рождения празднует Владимир Зеленский. За время своего президентства во время полномасштабной войны он стал символом несокрушимости и мужества украинского народа. Его образ появлялся на обложках самых известных мировых глянцев, что подчеркивает признание его роли на международной арене.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые яркие из них.
Владимир Зеленский попадал на обложки мировых изданий еще до начала полномасштабной войны. Первый раз это произошло в декабре 2019 года, когда журнал Time разместил его изображение. Тогда он стал первым президентом Украины, чье фото было опубликовано в таком международном издании.
В апреле 2022 года журнал Time снова поместил Владимира Зеленского на обложку. Однако это была уже не первая публикация такого рода после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Одним из первых в начале войны фото Президента Украины на обложке разместило итальянское издание Vanity Fair. Их выпуск с сине-желтыми акцентами в заголовках увидел свет уже в начале марта.
В марте обложку польского еженедельника Newsweek украсило фото президента Украины с красноречивым заголовком "Лидер свободного мира".
В конце года журнал Time назвал Владимира Зеленского человеком года. Вместе с президентом это почетное звание получил весь украинский народ, чей несокрушимый дух поражал мир в течение 2022 года.