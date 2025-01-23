Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру

Зниження цін на російські енергоресурси та конкретно нафту - це один із найважливіших ключів до миру. Головне - не збавляти обертів і тиснути на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Координуємо нашу міжнародну роботу, сьогодні були відповідні наради, і передусім щодо США та наших європейських партнерів. Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені", - сказав Зеленський.

За його словами, головне - не збавляти обертів і тиснути на Росію.

"Тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію", - зазначив президент.

Він наголосив, що енергоресурси й конкретно нафта - це один із найважливіших ключів до миру та реальної безпеки.

"І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи", - додав Зеленський.