Зеленський назвав справедливу умову для початку переговорів з РФ
Президент України Володимир Зеленський назвав умову, яку вважає справедливою для початку переговорів з Росією. Зокрема, це повернення армії РФ до лінії повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови держави виданню Bloomberg.
Зеленський зазначив, що переговори можуть бути справедливими і несправедливими. Питання а тому, з ким в цей час буде Україна.
"Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливим. А справедливі - це гарантії, що ворог повернеться, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення. Це було б справедлива можливість почати діалог. Але може бути по-різному, в житті так буває", - сказав президент.
Він пояснив, що все залежить від того, як Україна та інші дивляться на справедливість - однаково чи по-різному. Зокрема, це залежить він нової адміністрації США, від ЄС, від їхньої самостійності, і в тому числі від Глобального Півдня.
"Питання в тому, чи Україна буде як колись в нормандському форматі одна - і всі інші, або Україна буде з союзниками і цього разу Україна буде одна. Ось що таке справедливі переговори", - додав Зеленський.
Можливість мирних переговорів
Раніше Володимир Зеленський заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до миру, адже економіка РФ дуже сильно залежить від Китаю.
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