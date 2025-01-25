ua en ru
Сб, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром Зеленським

Субота 25 січня 2025 07:25
UA EN RU
Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром Зеленським Володимир Зеленський (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

25 січня день народження святкує Володимир Зеленський. За час свого президентства під час повномасштабної війни він став символом незламності та мужності українського народу. Його образ з'являвся на обкладинках найвідоміших світових глянців, що підкреслює визнання його ролі на міжнародній арені.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує згадати найяскравіші з них.

Time, грудень 2019

Володимир Зеленський потрапляв на обкладинки світових видань ще до початку повномасштабної війни. Перший раз це сталося у грудні 2019 року, коли журнал Time розмістив його зображення. Тоді він став першим президентом України, чиє фото було опубліковано в такому міжнародному виданні.

Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром ЗеленськимПерша обкладинка TIME з Володимиром Зеленським у 2019-му (фото: time.com)

Time, квітень 2022

У квітні 2022 року журнал Time знову помістив Володимира Зеленського на обкладинку. Однак це була вже не перша публікація такого роду після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром ЗеленськимКвітневий випуск TIME у 2022-му(фото: twitter.com/TIME)

Vanity Fair, березень 2022

Одним із перших на початку війни фото Президента України на обкладинці розмістило італійське видання Vanity Fair. Їхній випуск із синьо-жовтими акцентами в заголовках побачив світ уже на початку березня.

Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром ЗеленськимБерезневий випуск Vanity Fair (фото: instagram.com/vanityfair)

Newsweek, березень 2022

У березні обкладинку польського тижневика Newsweek прикрасило фото президента України із промовистим заголовком "Лідер вільного світу".

Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром ЗеленськимЗеленський у польському тижневику на початку березня 2022 (фото: ukrinform.ua)

Людина року, за версією Time, грудень 2022

Наприкінці року журнал Time назвав Володимира Зеленського людиною року. Разом із президентом це почесне звання отримав увесь український народ, чий незламний дух вражав світ протягом 2022-го.

Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром ЗеленськимВолодимир Зеленський - Людина року 2022 (фото: facebook.com/time)

До слова, раніше Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру.

Також він назвав справедливу умову для початку переговорів з РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Президент
NEWS
У Вишневому зі зруйнованої "Шахедом" багатоповерхівки врятували 5 людей, серед них є діти
У Вишневому зі зруйнованої "Шахедом" багатоповерхівки врятували 5 людей, серед них є діти