Топ-5 обкладинок світових глянців з Володимиром Зеленським

25 січня день народження святкує Володимир Зеленський. За час свого президентства під час повномасштабної війни він став символом незламності та мужності українського народу. Його образ з'являвся на обкладинках найвідоміших світових глянців, що підкреслює визнання його ролі на міжнародній арені.

Time, грудень 2019

Володимир Зеленський потрапляв на обкладинки світових видань ще до початку повномасштабної війни. Перший раз це сталося у грудні 2019 року, коли журнал Time розмістив його зображення. Тоді він став першим президентом України, чиє фото було опубліковано в такому міжнародному виданні.

Перша обкладинка TIME з Володимиром Зеленським у 2019-му (фото: time.com)

Time, квітень 2022

У квітні 2022 року журнал Time знову помістив Володимира Зеленського на обкладинку. Однак це була вже не перша публікація такого роду після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Квітневий випуск TIME у 2022-му(фото: twitter.com/TIME)

Vanity Fair, березень 2022

Одним із перших на початку війни фото Президента України на обкладинці розмістило італійське видання Vanity Fair. Їхній випуск із синьо-жовтими акцентами в заголовках побачив світ уже на початку березня.

Березневий випуск Vanity Fair (фото: instagram.com/vanityfair)

Newsweek, березень 2022

У березні обкладинку польського тижневика Newsweek прикрасило фото президента України із промовистим заголовком "Лідер вільного світу".

Зеленський у польському тижневику на початку березня 2022 (фото: ukrinform.ua)

Людина року, за версією Time, грудень 2022

Наприкінці року журнал Time назвав Володимира Зеленського людиною року. Разом із президентом це почесне звання отримав увесь український народ, чий незламний дух вражав світ протягом 2022-го.

Володимир Зеленський - Людина року 2022 (фото: facebook.com/time)