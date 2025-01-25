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Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром Зеленским

Суббота 25 января 2025 07:25
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Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром Зеленским Владимир Зеленский (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

25 января день рождения празднует Владимир Зеленский. За время своего президентства во время полномасштабной войны он стал символом несокрушимости и мужества украинского народа. Его образ появлялся на обложках самых известных мировых глянцев, что подчеркивает признание его роли на международной арене.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые яркие из них.

Time, декабрь 2019

Владимир Зеленский попадал на обложки мировых изданий еще до начала полномасштабной войны. Первый раз это произошло в декабре 2019 года, когда журнал Time разместил его изображение. Тогда он стал первым президентом Украины, чье фото было опубликовано в таком международном издании.

Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром ЗеленскимПервая обложка TIME с Владимиром Зеленским в 2019-м (фото: time.com)

Time, апрель 2022 года

В апреле 2022 года журнал Time снова поместил Владимира Зеленского на обложку. Однако это была уже не первая публикация такого рода после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром ЗеленскимАпрельский выпуск TIME в 2022-м (фото: twitter.com/TIME)

Vanity Fair, март 2022 года

Одним из первых в начале войны фото Президента Украины на обложке разместило итальянское издание Vanity Fair. Их выпуск с сине-желтыми акцентами в заголовках увидел свет уже в начале марта.

Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром ЗеленскимМартовский выпуск Vanity Fair (фото: instagram.com/vanityfair)

Newsweek, март 2022 года

В марте обложку польского еженедельника Newsweek украсило фото президента Украины с красноречивым заголовком "Лидер свободного мира".

Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром ЗеленскимЗеленский в польском еженедельнике в начале марта 2022 года (фото: ukrinform.ua)

Человек года, по версии Time, декабрь 2022 года

В конце года журнал Time назвал Владимира Зеленского человеком года. Вместе с президентом это почетное звание получил весь украинский народ, чей несокрушимый дух поражал мир в течение 2022 года.

Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром ЗеленскимВладимир Зеленский - Человек года 2022 (фото: facebook.com/time)

К слову, ранее Зеленский назвал один из важнейших ключей к миру.

Также он назвал справедливое условие для начала переговоров с РФ.

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Владимир Зеленский Президент
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