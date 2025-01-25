Топ-5 обложек мировых глянцев с Владимиром Зеленским

25 января день рождения празднует Владимир Зеленский. За время своего президентства во время полномасштабной войны он стал символом несокрушимости и мужества украинского народа. Его образ появлялся на обложках самых известных мировых глянцев, что подчеркивает признание его роли на международной арене.

Time, декабрь 2019

Владимир Зеленский попадал на обложки мировых изданий еще до начала полномасштабной войны. Первый раз это произошло в декабре 2019 года, когда журнал Time разместил его изображение. Тогда он стал первым президентом Украины, чье фото было опубликовано в таком международном издании.

Первая обложка TIME с Владимиром Зеленским в 2019-м (фото: time.com)

Time, апрель 2022 года

В апреле 2022 года журнал Time снова поместил Владимира Зеленского на обложку. Однако это была уже не первая публикация такого рода после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Апрельский выпуск TIME в 2022-м (фото: twitter.com/TIME)

Vanity Fair, март 2022 года

Одним из первых в начале войны фото Президента Украины на обложке разместило итальянское издание Vanity Fair. Их выпуск с сине-желтыми акцентами в заголовках увидел свет уже в начале марта.

Мартовский выпуск Vanity Fair (фото: instagram.com/vanityfair)

Newsweek, март 2022 года

В марте обложку польского еженедельника Newsweek украсило фото президента Украины с красноречивым заголовком "Лидер свободного мира".

Зеленский в польском еженедельнике в начале марта 2022 года (фото: ukrinform.ua)

Человек года, по версии Time, декабрь 2022 года

В конце года журнал Time назвал Владимира Зеленского человеком года. Вместе с президентом это почетное звание получил весь украинский народ, чей несокрушимый дух поражал мир в течение 2022 года.

Владимир Зеленский - Человек года 2022 (фото: facebook.com/time)