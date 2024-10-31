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Топ-5 найпопулярніших актрис Боллівуду, які підкорили серця мільйонів

Пріянка Чопра і Айшварія Рай (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Боллівуд - це індійська кіноіндустрія, яка щороку створює сотні фільмів і захоплює мільйони глядачів по всьому світу. Його назва походить від поєднання "Бомбей" (тепер Мумбаї, де розташована більшість кіностудій) і "Голлівуд". Боллівудські стрічки відрізняються яскравими костюмами, музичними номерами та драматичними історіями, а актори, які знімаються в цих фільмах, стають справжніми іконами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує познайомимося з п’ятьма найпопулярнішими актрисами Боллівуду, чиї чарівність і талант підкорили мільйони сердець по всьому світу.

Айшварія Рай

Найвідомішою актрисою в індійському кінематографі є Айшварія Рай, яка народилася в Мангалорі, Індія. Її кінодебют відбувся у 1997 році, коли їй було 24 роки, і з того часу вона знялася в численних боллівудських стрічках, а також кілька разів працювала в американському кіно.

Айшварія стала "Міс Світу" і представляла Індію на міжнародній арені, проводячи рекламні кампанії в США. Вона одружена з відомим боллівудським актором, сином іншої кінозірки Боллівуду. Її внесок у кіно не раз відзначався численними номінаціями та нагородами.

Айшварія Рай (фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb)

Шилпа Шетті

Шилпа Шетті також є однією з найпопулярніших актрис і моделей в Індії. Свою кар’єру вона розпочала у 1993 році, коли їй було всього 18 років. Вже через рік після дебюту вона отримала першу головну роль.

Шетті знялася у великій кількості хінді-фільмів, і її молодша сестра, яка також є актрисою, не раз працювала разом із нею. Вона брала участь у британському реаліті-шоу, в якому перемогла. Крім акторської кар'єри, Шилпа активно підтримує благодійні проєкти й отримала чимало престижних нагород.

Шилпа Шетті (фото: instagram.com/theshilpashetty)

  • Гра зі смертю (1993)
  • Биття серця (2000)
  • Життя у великому місті (2007)
  • Близькі друзі (2008)

Аміша Пател

Ще одна відома зірка Боллівуду - Аміша Пател. Її акторська кар'єра стартувала у 2000 році, коли коли їй було 25 років. Аміша знялася в декількох найвідоміших і комерційно успішних фільмах на хінді. Вона також є дружиною індійського режисера.

Аміша Пател (фото: Кіноріум​​​​​​​)

  • Скажи, що любиш(2000)
  • Втікачі (2001)
  • Humraaz (2002)
  • Ти знаєш мою таємницю (2002)
  • Лабіринт (2007)

Еша Деол

Еша Деол розпочала свою акторську кар’єру у 2002 році, коли їй було 21 рік. Батьки красуні також є акторами. Крім акторської майстерності, вона опанувала танці, що відіграє значну роль у її професійному житті в Боллівуді.

Еша Деол (фото: instagram.com/imeshadeol​​​​​​​)

  • Хто спитає у мого серця? (2002)
  • Байкери (2004)
  • Око тигра (2005)
  • Час Х (2005)

Пріянка Чопра

Пріянка Чопра також є надзвичайно популярною актрисою. Вона дебютувала в кіно у 2002 році, коли їй виповнилося 20 років. Окрім акторства, вона була коронована як Міс Світу та має успішну кар'єру моделі. За свою кінокар’єру виконала багато серйозних ролей. В одному з фільмів, "7 чоловіків" (2011), її героїня була одружена з кількома чоловіками.

Пріянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra​​​​​​​)

  • Протистояння (2004)
  • Мода (2008)
  • Барфі (2012)
  • Рятувальники Малібу (2017)
  • Білий тигр (2021)
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