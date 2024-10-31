Топ-5 найпопулярніших актрис Боллівуду, які підкорили серця мільйонів

Айшварія Рай

Найвідомішою актрисою в індійському кінематографі є Айшварія Рай, яка народилася в Мангалорі, Індія. Її кінодебют відбувся у 1997 році, коли їй було 24 роки, і з того часу вона знялася в численних боллівудських стрічках, а також кілька разів працювала в американському кіно.

Айшварія стала "Міс Світу" і представляла Індію на міжнародній арені, проводячи рекламні кампанії в США. Вона одружена з відомим боллівудським актором, сином іншої кінозірки Боллівуду. Її внесок у кіно не раз відзначався численними номінаціями та нагородами.

Айшварія Рай (фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb)











Шилпа Шетті

Шилпа Шетті також є однією з найпопулярніших актрис і моделей в Індії. Свою кар’єру вона розпочала у 1993 році, коли їй було всього 18 років. Вже через рік після дебюту вона отримала першу головну роль.

Шетті знялася у великій кількості хінді-фільмів, і її молодша сестра, яка також є актрисою, не раз працювала разом із нею. Вона брала участь у британському реаліті-шоу, в якому перемогла. Крім акторської кар'єри, Шилпа активно підтримує благодійні проєкти й отримала чимало престижних нагород.

Шилпа Шетті (фото: instagram.com/theshilpashetty)

Гра зі смертю (1993)

Биття серця (2000)

Життя у великому місті (2007)

Близькі друзі (2008)

Аміша Пател

Ще одна відома зірка Боллівуду - Аміша Пател. Її акторська кар'єра стартувала у 2000 році, коли коли їй було 25 років. Аміша знялася в декількох найвідоміших і комерційно успішних фільмах на хінді. Вона також є дружиною індійського режисера.

Аміша Пател (фото: Кіноріум​​​​​​​)

Скажи, що любиш (2000)

(2000) Втікачі (2001)

Humraaz (2002)

Ти знаєш мою таємницю (2002)

Лабіринт (2007)

Еша Деол

Еша Деол розпочала свою акторську кар’єру у 2002 році, коли їй було 21 рік. Батьки красуні також є акторами. Крім акторської майстерності, вона опанувала танці, що відіграє значну роль у її професійному житті в Боллівуді.

Еша Деол (фото: instagram.com/imeshadeol​​​​​​​)

Хто спитає у мого серця? (2002)

(2002) Байкери (2004)

Око тигра (2005)

Час Х (2005)

Пріянка Чопра

Пріянка Чопра також є надзвичайно популярною актрисою. Вона дебютувала в кіно у 2002 році, коли їй виповнилося 20 років. Окрім акторства, вона була коронована як Міс Світу та має успішну кар'єру моделі. За свою кінокар’єру виконала багато серйозних ролей. В одному з фільмів, "7 чоловіків" (2011), її героїня була одружена з кількома чоловіками.

Пріянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra​​​​​​​)