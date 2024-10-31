Топ-5 самых популярных актрис Болливуда, покоривших сердца миллионов

Айшвария Рай

Самой известной актрисой в индийском кинематографе является Айшвария Рай, родившаяся в Мангалоре, Индия. Ее кинодебют состоялся в 1997 году, когда ей было 24 года, и с тех пор она снялась в многочисленных болливудских фильмах, а также несколько раз работала в американском кино.

Айшвария стала "Мисс Мира" и представляла Индию на международной арене, проводя рекламные кампании в США. Она замужем за известным болливудским актером, сыном другой кинозвезды Болливуда. Ее вклад в кино не раз отличался многочисленными номинациями и наградами.

Айшвария Рай (фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb)











Шилпа Шетти

Шилпа Шетти также является одной из популярнейших актрис и моделей в Индии. Свою карьеру она начала в 1993 году, когда ей было всего 18 лет. Уже год спустя после дебюта она получила первую главную роль.

Шетти снялась в большом количестве хинди-фильмов, и ее младшая сестра, также актриса, не раз работала вместе с ней. Она участвовала в британском реалити-шоу, в котором выиграла. Помимо актерской карьеры Шилпа активно поддерживает благотворительные проекты и получила немало престижных наград.

Шилпа Шетти (фото: instagram.com/theshilpashetty​​)

Игра со смертью (1993)

Биение сердца (2000)

Жизнь в большом городе (2007)

Близкие друзья (2008)

Амиша Пател

Еще одна известная звезда Болливуда - Амиша Пател. Ее актерская карьера стартовала в 2000 году, когда ей было 25 лет. Амиша снялась в нескольких самых известных и коммерчески успешных фильмах на хинди. Она также является женой индийского режиссера.

Амиша Пател (фото: Кинориум)

Скажи, что любишь (2000)

(2000) Беглецы (2001)

Humraaz (2002)

Ты знаешь мою тайну (2002)

Лабиринт (2007)

Эша Деол

Эша Деол начала свою актерскую карьеру в 2002 году, когда ей было 21 год. Родители красавицы тоже являются актерами. Кроме актерского мастерства, она овладела танцами, играющими значительную роль в ее профессиональной жизни в Болливуде.

Эша Деол (фото: instagram.com/imeshadeol​​)

Кто спросит у моего сердца? (2002)

(2002) Байкеры (2004)

Глаз тигра (2005)

Время Х (2005)

Приянка Чопра

Приянка Чопра также является очень популярной актрисой. Она дебютировала в кино в 2002 году, когда ей исполнилось 20 лет. Кроме актерства она была коронована как Мисс Мира и имеет успешную карьеру модели. За свою кинокарьеру сыграла много серьезных ролей. В одном из фильмов, "7 мужей" (2011), ее героиня была замужем за несколькими мужчинами.

Приянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra​​)