Вступив у послід - до грошей. Топ-5 забобонів, в які все ще вірять українці

Протягом усієї історії України люди вірили у різноманітні звичаї та переконання, які охоплювали всы сфери життя. Деякі з цих традицій продовжують існувати й зараз, хоча багато з них вже відійшли в минуле.

Чорна кішка переходить дорогу - до нещастя

В народних оповіданнях часто згадують чорних котів, які супроводжували відьом.

Також люди думали, що на кішку може перетворитися відьма. Тому, якщо чорна кішка переходила дорогу, наші пращури припускали, що це може бути відьма у вигляді тварини.

Також чорне забарвлення котів символізувало темні сили та нечисть.

Крім того, з давніх-давен коти відрізнялися від інших тварин тим, що мали особливий доступ до людських будинків. Згідно з фольклором, вони мали дивну здатність, наприклад, вони могли вільно проникати всередину будинку, навіть спати в ліжку з дитиною. Іноді їх клали в колиску перед дитиною, щоб вони забрали на себе всі негаразди.

Не можна сидіти у куті стола

У минулому вважали, що сидіння у куті стола може негативно вплинути на людину та її життя.

Існує думка, що кут столу, який утворений злиттям двох країв, здатен збирати негативну енергію та передавати її. Людина, яка опиниться у куті стола, може втратити життєві сили, відчути втому та сонливість. Це може призвести до зниження працездатності та втрати гарної вдачі. А також:

сидіння у кутку столу господарем дому може призвести до голоду та злиднів для всієї його родини

якщо у небезпечній частині столу сідає сімейна людина, це може призвести до серйозних конфліктів у сім'ї

якщо дівчина часто сидітиме на куті - вона може ніколи не вийти заміж або мати нещасливий шлюб

якщо ж чоловік, сідає на кут столу, то він може одружитися кілька разів, але всі його шлюби будуть нещасливими

Ненароком вступити у послід - до грошей

Багато людей вважають, що якщо ненароком вступити у послід, особливо лівою ногою, це до грошей. Дехто пов'язує ліву сторону з лукавим, і тому з цією стороною часто асоціюються гроші, здобуті нечесним шляхом. Також в народній уяві гроші часто пов'язуються з нечистою силою, бо великі суми можуть бути отримані за допомогою диявола.

Крім того, у фольклорі фекалії, особливо пташині, сприймаються як повідомлення з потойбічного світу. Наприклад, сни про послід тварин можуть бути передвісниками грошей або прибутку.

За народними віруваннями, душі померлих можуть спілкуватися з живими через птахів, тому пташиний послід може бути символічним повідомленням з того світу.

Якщо тебе переступили, то вже не виростеш

У дитинстві часто казали, що якщо тебе переступили, то ти більше не виростеш. Існувало вірування, що ця дія може бути скасована лише в тому разі, якщо переступити назад.

Це вірування віддзеркалює давній зв'язок з потойбічним світом. За цими повір'ями, коли когось переступають, символічно ставлять на нього хрест. З давніх-давен це сприймалося як зв'язок з духовними силами й такий жест мав важливе значення в народних уявленнях.

Також вважалося, що нижня частина людського тіла має особливий символічний зміст, що асоціюється з потойбічним світом. Існувало переконання у лікувально-магічній силі переступань, особливо якщо їх виконувала мати над хворою дитиною.

Коли брешеш, схрести пальці

Схрещені пальці, незалежно від того, чи це перед обличчям, чи за спиною, символізують хрест, віру в Бога і його захист. Цей жест виник у період гонінь, коли віряни вітали один одного, показуючи, що вони належать до свого оточення в цьому місці і не бояться.

Також цей жест пов'язували з давніми віруваннями про те, що там, де з'являється хрест, прокидається дух, який може бути як добрим, так і злим. Інколи люди викликали цього духа на допомогу, коли ставили хрест. А коли схрещували пальці за спиною, це мав бути спосіб обхідного маневру, щоб обманути духа і не отримати покарання за брехню.