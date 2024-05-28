Чому не можна дарувати бритву на день народження: що кажуть забобони

Якщо ви хочете подарувати бритву на день народження своєму другові, родичу чи колезі, то, можливо, вам варто переглянути варіант для презента.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому бритву краще не дарувати на день народження чоловікові.

Забобони

У багатьох культурах вважається, що дарування гострих предметів, таких як бритва, ніж чи ножиці, може "перерізати" або "розірвати" стосунки між дарувальником і отримувачем презенту. Тобто, такий подарунок символізує розрив ділових і родинних зв'язків або дружби.

Символізм

Деякі люди вірять, що дарування бритви може принести невдачу або негативну енергію.

Річ у тім, що гострі предмети асоціюються з небезпекою і травмами, що підсвідомо створює у людей негативне ставлення до таких подарунків.

"Брудні натяки"

Бритва це предмет особистої гігієни. Тому її дарування може бути сприйняте отримувачем так, ніби йому натякають на його "недоліки".

Іншими словами, це може бути розцінено як натяк на недостатній догляд за собою або на те, що отримувачеві варто змінити свій зовнішній вигляд.

Що робити, коли дарують бритву?

Якщо ви вірите в забобони і вам подарували бритву на день народження, є кілька способів, як можна нейтралізувати негативний символізм цього подарунка.

Наприклад, заплатіть символічну суму грошей (буквально, одну гривню) у відповідь на подарунок. Цей жест перетворить дарунок на покупку, що, згідно з забобонами, нейтралізує негативну енергію гострих предметів.

Ще ви можете передарувати бритву, не користуючись нею, комусь іншому, хто не має таких переконань, як ви.

На крайній випадок, ви можете виконати так званий ритуал очищення подарунка (молитва, освячення водою або будь-який інший ритуал, який має для вас значення).

Але краще, коли вам дарують бритву, то налаштуйте себе на позитивні думки та емоції щодо подарунка. Сприймайте її як символ догляду за собою та турботи про своє здоров'я, а не як натяк чи якийсь "пристріт ".